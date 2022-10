"Alles was zählt": Maximilian trifft den schweren Entschluss, Nathalie aufzugeben.

Carolin macht Vanessa in "Sturm der Liebe" ein Geständnis. In "Alles was zählt" beschließt Maximilian schweren Herzens, Nathalie aufzugeben und bei "GZSZ" verliert Tobias seine Wohnung.