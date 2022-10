In "Rote Rosen" bekommt Amelie einen Brief vom Amtsgericht. Yvonne ruiniert in "Sturm der Liebe" Eriks Karriere und bei "GZSZ" hilft Tobias Sunny, das zerstörte Bachelormodell zu reparieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie bekommt einen Brief vom Amtsgericht, macht ihn sicherheitshalber aber nicht auf. Als sie hört, dass Charlotte aus der Hotelsache straffrei hervorgeht, traut sie sich doch und erleidet einen Schock: Sie soll eine hohe Geldstrafe zahlen oder ihr droht Gefängnis. Während Mathias sich auf die neue Patchwork-Familie einlässt, fühlt Birgit sich unwohl. Vor Amelie gibt sie zu, wie sehr es ihr missfällt, dass Mathias Zeit mit Sandra und Nici verbringt. Mathias ahnt, was in Birgit vorgeht, und versucht sie auf andere Gedanken zu bringen. Aber Birgit sagt ihm klar: keine weiteren Familientreffen! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Erik und Yvonne beim Golfen auf Markus treffen, versucht Erik seinen Posten als Geschäftsführer zurückzubekommen. Tatsächlich denkt Markus über diesen Vorschlag nach, denn es missfällt ihm sehr, dass Paul als Christophs engster Vertrauter gerade allein die Führung am "Fürstenhof" innehat. Doch dann ruiniert Yvonne mit nur einem Schlag Eriks Karriere. Eigentlich kommt es für Josie nicht infrage, André mit ihren Pralinen am Wettbewerb teilnehmen zu lassen. Doch als die "Schoko-Götter" mit einer neuen Werbekampagne weitere Gäste des "Café Lieblings" abwerben, sieht Josie keine andere Lösung mehr und geht auf Andrés Vorschlag ein. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia ist erleichtert, als die heimliche Überwachung Buchners in Corinnas Hotel erfolgreich abläuft. Die Aktion bleibt trotzdem nicht ohne Konsequenzen. Um seine unangebrachten Gefühle für Vivien in den Griff zu bekommen, will David auf Abstand zu ihr gehen. Sie strebt aber nach dem Gegenteil. Im Glauben, dass seine Zeit abläuft, muss Bambi Sina davon überzeugen, zeitnah zu heiraten. Gut, dass eine Glücksfee auf seiner Seite ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Alle Familienmitglieder machen sich Sorgen um Richards Gesundheit. Richard will sich Simones Plan, ihn aus den Geschäften rauszuhalten, nicht gefallen lassen. Es scheint, als wenden sich alle gegen ihn. Henning legt ein gutes Wort für Gabriel ein, auch wenn alles anders läuft als gedacht. Dank tatkräftiger Unterstützung wird die Modenschau zum Erfolg und Isabelle erlebt insgeheim berührt, was Freundschaft bedeutet. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias hilft der geschockten Sunny, das zerstörte Bachelormodell wiederherzurichten und knöpft sich dann Faber vor. Einer anderen Begegnung sieht er ebenfalls mit Unbehagen entgegen. John sucht das Gespräch mit Laura und muss betroffen feststellen, wie sehr seine Aktion Laura verletzt hat. Aber auch er öffnet sich und gibt zu, wie schwer es ihm fällt, immer wieder von Laura korrigiert zu werden.