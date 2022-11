In "Rote Rosen" ist Sandra unschlüssig, ob sie Anette von ihrem Verdacht Malte gegenüber erzählen soll. Bambi sucht in "Unter uns" einen Nachfolger für Sina und bei "Alles was zählt" plagen Nathalie wegen Finns Unfall Schuldgefühle.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Sandra ist unschlüssig, ob sie Anette von ihrem Verdacht Malte gegenüber erzählen soll. Mathias bestärkt sie, mit Anette zu reden. Während Sandra in der Spedition wartet, kommt die Ermittlerin in ihr durch und sie durchsucht Maltes Schreibtisch - dabei wird sie überrascht! Charlotte ist für eine Überschwemmung in der Gärtnerei verantwortlich. Als Wiedergutmachung stellt sie die ramponierten Topfpflanzen mit einer Rabatt-Aktion ins Netz - was sich als unwirtschaftlich erweist. Tina macht ihr fassungslos die erste Chefansage. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Markus' Geburtstag rückt immer näher und für diesen Tag hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er möchte mit Alexandra ihr Eheversprechen erneuern. Als er Alexandra davon erzählt, wird diese ein weiteres Mal von ihren Gefühlen für Christoph eingeholt. Nachdem Erik beim Triathlon auf einen Außenseiter gewettet hat, gewinnt er eine ordentliche Summe Geld. Von seinem Gewinn möchte er sich eine Luxus-Uhr kaufen. Doch Yvonne ist davon nicht begeistert und fordert Erik auf, das Geld mit ihr zu teilen. Widerwillig bereitet Erik eine Überraschung vor. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stella ist erleichtert, die brenzlige Situation mit Jakob gemeistert zu haben. Der ist ihr auf der Spur und macht eine verblüffende Entdeckung. Ringo fühlt sich verraten, als Benedikt ihn von einem wichtigen Termin ausschließt und stattdessen Cecilia mitnimmt. Ringo schlägt rachsüchtig zurück. Bambi sucht nach seinem Nachfolger für Sina. Als er die Hoffnung schon fast aufgibt, kommt er auf einen überraschenden Traumkandidaten: Easy. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus will die Eissparte profitabler machen. Als Simone ihm vom Konzept ihrer Idee erzählt, ist er hin und weg. Doch können sie sich das überhaupt leisten? Jennys Projekt wird teurer als gedacht. Sie sucht nach einer Lösung und ahnt nicht, dass gerade Justus und Simone ihr gefährlich werden könnten. Nathalie fühlt sich für Finns Unfall verantwortlich - sie plagen Schuldgefühle. Um wieder nach vorne sehen zu können, trifft sie eine Entscheidung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jessica lässt Tuner mal wieder zappeln und überspannt den Bogen etwas. Sie macht ihm glaubhaft klar, dass sie ihrem Ex keine Träne hinterher weint, und beschreibt diesen als egoistischen Arsch. John und Laura wollen sich einen romantischen Abend gönnen. Nur leider kommt John alsbald dahinter, dass Laura hinter seinem Rücken seine Entscheidungen im Mauerwerk torpediert.