"Alles was zählt": Jenny lässt sich von Justus nicht besänftigen.

In "Unter uns" wollen Sina und Bambi ihre Hochzeitspläne endgültig begraben. Jenny rächt sich in "Alles zählt" an Justus und bei "GZSZ" sieht Jessica eine Möglichkeit, Tuner noch mehr Geld abzuluchsen.