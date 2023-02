In "Rote Rosen" verfällt Gunter immer mehr dem Alkohol. Bei "Unter uns" ist Ute über Christins Betrugsversuch schockiert und in "Alles was zählt" versöhnt sich Justus mit Jenny.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die Trauer hat Gunter fest im Griff. Er kann seine Trinkerei noch verheimlichen, verhält sich allen gegenüber aber furchtbar. Carla wäscht ihm den Kopf, kann aber nicht das Problem lösen: Gunter vermisst Dörte so sehr, dass er versucht, seine Trauer im Alkohol zu ertränken. Bei einem spontanen Fotoshooting mit Nici wird Charlotte von einer jungen Frau so erschreckt, dass sie mitsamt ihrem Handy in die Ilmenau fällt. Charlotte ist wütend, aber die Unbekannte rettet ihr Telefon aus dem Wasser. Zu verdutzt, um sich zu bedanken, lässt Charlotte die Frau ziehen. Sie versucht die "Handy-Retterin" zu finden, bis Dilay plötzlich und unverhofft wieder vor ihr steht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Helene, die nach der ganzen Sorge um André verspannt ist, lässt sich von Shirin in deren Wohnung eine Massage geben, nach der sie wohlig einschläft. Bevor Shirin die Wohnung verlässt, verschüttet sie versehentlich Wasser auf dem Herd und als sie das Wasser wieder aufwischt, kommt sie aus Versehen an den falschen Knopf. Als Eleni Markus im Gefängnis besucht, ist dieser nicht nur froh, seine Tochter wohlauf zu sehen, sondern bestätigt auch Elenis Verdacht. Allerdings sieht er die Schuld nicht bei sich, sondern bei Christoph und richtet eine Bitte an Eleni: Sie soll einen Beweis finden, dass Christoph die Bilanzen der Schwarzbach-AG manipuliert hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute ist über Christins Betrugsversuch schockiert. Aus Sorge um Matilda beschließt sie, nach Südamerika zu reisen. Dagegen wehrt sich Benedikt. David stürzt sich zu Viviens und Tobias' Begeisterung in die Reparatur des Wohnwagens. Wird er tatsächlich seine Gefühle für Vivien besiegen können? Stella hadert nach ihrem Geständnis an Paco mit ihren Gefühlen. Ausgerechnet Jakob findet sie an ihrem tiefsten Punkt und baut sie auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus nimmt sich Maximilians Appell zu Herzen und geht einen versöhnlichen Schritt auf Jenny zu. Kommt seine Einsicht zu spät? Simone gönnt Axel Schwarz den Triumph nicht und versucht, trotz der Schmutzkampagne Haltung zu wahren. Die Situation spitzt sich weiter zu. Leyla hat die Chance, sich bei einem Interview öffentlich von Simone zu distanzieren. ihre Managerin Isabelle rät ihr dringend dazu.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina sieht einer Besichtigung mit Carlos aufgeregt entgegen, nicht ahnend, dass dessen Herz noch für Jessica schlägt. Tatsächlich übertrifft der verwunschene Lost-Place Carlos' und Ninas Erwartungen und es kommt zu einem knisternden Augenblick. Gerner und Katrin sind überrascht, als ihre Tochter Johanna den Wunsch äußert, Rheinsberg verlassen und ihren Abschluss in Berlin machen zu wollen. Dabei ahnen sie nicht, was der wahre Grund dafür ist.