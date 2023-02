In "Sturm der Liebe" will Carolin von Vanessa Klarheit über ihre Kopenhagen-Pläne. Rufus wird in "Unter uns" klar, dass sein Security-Einsatz völlig missglückt ist. Bei "GZSZ" verzichtet Michi Katrin zuliebe auf einen Angelausflug mit Tobias.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Finn muss hart einstecken: Bernd ist entsetzt über sein verantwortungsloses Verhalten, seine Liebe für die Karriere verraten zu wollen. Dann bringt Nici ihm auch noch seine letzten Sachen vorbei. Erst durch eine Bemerkung von Johanna wird Finn klar: Er liebt Nici noch. Anette macht sich Sorgen um die Spedition: Wegen des Konkurrenzunternehmens Konowski-Logistik will Dorado die Preise neu verhandeln. Malte will den Dorado-Chef im Gentlemen's Club umgarnen und bittet Hendrik um Hilfe. Als der sich weigert, erpresst Malte ihn mit seinem Wissen über Hendriks Tablettenmissbrauch. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Carolin wünscht sich von Vanessa die Sicherheit, dass ihren Kopenhagen-Plänen nichts mehr im Weg steht. Doch Vanessa merkt schnell, dass ihr das gewohnte Umfeld guttut und sie ihre Familie gerne um sich haben möchte. So gesteht sie Carolin, dass sie lieber in Bichlheim bleiben würde. Michael versetzt Valentina am Bootshaus, nennt ihr aber nicht den Grund dafür. Denn er trifft sich mit Fabien und möchte Valentina nicht wieder an ihren Ex-Freund erinnern. Als sie beim gemeinsamen Arbeiten am Bootshaus dann doch davon erfährt, tröstet Michael sie und es kommt zu einem nahen Moment. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns David ist sehr froh, als niemand ihn mit dem Brand des Wohnwagens in Verbindung bringt, doch dann droht ihm ein Detail zum Verhängnis zu werden. Benedikt will das Image seiner Firma HuberBau erweitern, um das Tiny-House-Projekt zu pushen. Der Wandel gestaltet sich schwerer als gedacht. Rufus wird klar, dass sein Security-Einsatz völlig missglückt ist. Aber wer hat ihm die Polizei auf den Hals gehetzt? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Deniz hält den gesamten Kader zusammen. Als er jedoch die Hintergründe der Kader-Sperre erfährt, ist seine Geduld endgültig am Ende. Yannick versucht, Nele von ihrer Sorge abzulenken, keine Lebensspende zu bekommen. Mit seiner Überraschung kann er Nele neuen Mut machen. Imani entwickelt sich langsam zum Fan des Chefarztes Dr. Bach, doch dann stolpert sie über eine Ungereimtheit, die sie nicht mehr loslässt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Michi verzichtet zugunsten des jungen Eheglücks auf den lang geplanten Angelausflug mit Tobias. Jedoch packt Katrin und Tobias das schlechte Gewissen und sie wollen gemeinsam mit Michi Eisangeln. Doch wo ist Michi? Moritz ist entschlossen, nicht aufzugeben und Laura ihr Geld zurückzuzahlen. Nachdem er einen minderwertigen Model-Job abgelehnt hat, beschließt er, die B4-Scharf-Partys wieder aufleben zu lassen. Doch in ihm arbeitet es gewaltig.