17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Vivien mit dem Ergebnis des Schwangerschaftstests zu kämpfen hat, reagiert Tobias mit Freude. Was bedeutet das für ihre Beziehung? Bambi befürchtet, dass Trickbetrüger die Schillerallee an Karneval heimsuchen. Die schlagen anders zu als gedacht. Als Britta endlich Roberts versteckten "Schatz" findet, keimt in ihr ein Verdacht auf, denn diese ganze Aktion klingt so gar nicht nach ihrem Mann Robert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara und Leyla nehmen ihre Karrieren in den Fokus und treffen eine Entscheidung. Isabelle befürchtet, dass Yannicks Organspende ihn emotional an Nele binden wird. Verzweifelt sucht sie einen Weg, das zu verhindern. Gabriel wird durch Ben immer wieder an seine große Liebe aus Spanien erinnert - nicht ahnend, dass sie tatsächlich noch etwas verbindet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz kann Luis immer noch nicht erreichen und wundert sich langsam, warum der sich nicht meldet. Von Luis' Kommilitonen erfährt er, dass sein Freund gar nicht in der Uni aufgetaucht ist. Moritz macht sich ernsthaft Sorgen und bemüht sich, Luis' Weg zu rekonstruieren, seit er ihn am Abend zuletzt gesehen hat. Dabei lässt Moritz nicht locker und folgt jeder noch so kleinen Spur.