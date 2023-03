In "Sturm der Liebe" muss Michael um seine Karriere bangen. Paula und Cecilia starten in "Unter uns" eine gefährliche Flyeraktion. In "Alles was zählt" versucht Gabriel, Maria durch eine gute Tat wieder näherzukommen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra will sich über ihre Gefühle klar werden und bleibt spontan ein paar Tage bei Nici in Schwerin. Mathias will solange Bernd aus dem Weg gehen und auf Sandras Entscheidung warten. Doch dann wird Bernd von einem Hund gebissen, den Mathias als tollwütig ansieht. Bernd schwebt vielleicht in Lebensgefahr! Merle ist erschrocken, dass ihre alten Gefühle für Gunter wieder da sind. Sie will umgehend nach Costa Rica abreisen und schwindelt Gunter vor, dass Udo in einer Notsituation sei. Kurz vor ihrem Abflug ruft Udo bei Gunter an und die Lüge fliegt auf. Gekränkt stellt Gunter Merle zur Rede.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael möchte um seine Freundschaft mit Robert kämpfen, aber dieser gibt ihm immer noch die Schuld daran, dass Valentina sich in ihn verliebt hat. Doch nicht nur das: Michael wird von der Klinikleitung beurlaubt, weil der Verdacht besteht, er habe seine Fürsorgepflicht verletzt und eine Affäre mit einer Untergebenen angefangen. Vor dem Treffen mit Erik lässt sich Ulrike Dremel noch einmal von Shirin schminken und Erik wähnt sich bereits auf einem guten Weg in Richtung Schuldenfreiheit. Doch dann muss er während des Dates feststellen, dass Frau Dremel trotz seines Charmes immer noch sehr an ihrem Mann hängt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt sorgt sich um Ute. Er beschließt, nach Uruguay zu fliegen, um ihr zur Seite zu stehen. Entgegen Tobias' Warnung starten Paula und Cecilia eine Flyeraktion, um andere vor André zu warnen - mit heftigen Folgen. Als Corinna und ihr Mann Chris ihre geplante Reise wegen Corinnas Krankheit nicht antreten können, legen sich beide ins Zeug, damit ihre bevorstehende Silberhochzeit dennoch unvergesslich wird.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani bemüht sich, Deniz in seiner Verunsicherung zu beruhigen. Aber das geht unbeabsichtigt vollkommen daneben. Chiara erkennt, dass Simone nach einem Ersatztrainer sucht und macht sich nicht nur Sorgen um Deniz, sondern auch um ihre Trainingssituation. Gabriel glaubt, dass Maria sich ihm wieder annähert und versucht, ihr ihre Münze als Liebesgabe wiederzubeschaffen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne ist Lauras Rechtfertigungen für ihre Lügen leid. Laura ist wütend auf sich selbst, vor allem aber auf Gerner, der seinen Triumph ausspielt, dass Yvonne sich endlich an seiner Seite positioniert. Laura will ihre Mutter nicht kampflos aufgeben. Als Sascha sich bereit erklärt, Sunny im Krankenhaus zu besuchen, um ihr den Laptop zu bringen, bleibt er angesichts ihres Zustands länger als geplant und findet eine Ebene mit ihr.