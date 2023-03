In "Rote Rosen" wird Dilay die Dienstwaffe gestohlen. Deniz will in "Alles was zählt" hart arbeiten, um wieder als Trainer arbeiten zu können. Bei "GZSZ" findet Sunny sich in einer Familienfehde wieder.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dilay warnt Simon davor, die Flamingo-Bar zu pachten. Damit begäbe er sich in die Schusslinie der Lüneburger Halbwelt. Er nimmt Dilay nicht ernst und unterstellt ihr, sie wolle ihm nur Angst machen. Kurz darauf wird Simon überfallen. Dilay kann ihm zwar helfen, doch dabei wird ihre Dienstwaffe gestohlen. Silke regt in der Klinik einen Suchtleitfaden an. Britta findet die Idee gut, fragt sich aber, warum ausgerechnet jetzt? Sie vermutet einen konkreten Anlass in der Klinik. Hendrik will ihr den Verdacht nehmen, doch sie kommt der Wahrheit über ihn gefährlich nahe.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert und Michael haben sich versöhnt, aber für Valentina ist die Situation im Krankenhaus trotzdem schwierig. Das Kollegium lästert über sie. Als Noah das mitbekommt, schlägt er vor, dass sie einfach als Paar über den Klinik-Basar gehen. Carolin ist verletzt von Vanessas Geständnis. Zwar versichert diese ihr, sie zu lieben und nicht zu verlassen, doch Carolin braucht erst einmal Zeit. Sie geht ins "Bräustüberl", wo sie zufällig auf Michael trifft. Die beiden bringen sich gegenseitig auf den neuesten Stand und umarmen sich kurz tröstend. Vanessa sieht die Umarmung und zieht die falschen Schlüsse.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Chris wacht verzweifelt an Corinnas Seite und will bei ihr bleiben. Aber er steht auch als Vater in der Pflicht, seinen Kindern in dieser Situation beizustehen. Bambi veranstaltet einen Versöhnungs-Grillabend. Nicht nur wegen des Grillguts gerät er dabei erneut mit Easy aneinander. Vivien bittet Tobias zu einer Aussprache in der Kinderfrage. Durch die Tragik des Tages rücken die beiden wieder enger zusammen - zu Davids Verdruss.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz hat das ungute Gefühl, dass ihm niemand zutraut, wieder als Trainer arbeiten können. Er rafft sich auf, um es allen zu zeigen. Yannick hat an seinem schlechten Gewissen zu knabbern. Hätte er Neles Verknalltheit kommen sehen müssen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Wieder im Kreis ihrer Lieben, findet Sunny sich mitten in einer Familienfehde wieder. Ihr altes Leben, in das sie zurück ist, hat nach dem einschneidenden Erlebnis einen schalen Beigeschmack. John will Paul für sein Beachbar-Projekt einspannen, obwohl der wegen Emily leidet. Jonas setzt John dafür auf den Pott. Als er Michis Lastenrad beschädigt und er selbst einen Handwerker braucht, dehnt Jonas seine Moralvorstellung zu seinen Gunsten aus.