"Unter uns": Jenny ist zutiefst getroffen, als Chris in seiner Verzweiflung ihre Schuldgefühle bestätigt.

Dilay gibt Simon in "Rote Rosen" einen Crashkurs in Selbstverteidigung. Bei "Unter uns" richtet Chris seine Wut ungerechterweise gegen Jenny. In "GZSZ" hat Nina vor ihrem Kündigungsgespräch bei W&L ein schlechtes Gewissen.