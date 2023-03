In "Rote Rosen" kümmert sich Sandra aus schlechtem Gewissen heraus um Bernd. Eleni versucht in "Sturm der Liebe", zwischen Noah und Markus zu vermitteln. In "GZSZ" gerät Sarah in Zeitnot, als der Caterer für ihre Messeeröffnung abspringt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Sandra weiß nicht, was sie tun soll. Sie liebt Mathias, hat Bernd gegenüber aber ein schlechtes Gewissen. Doch sie weicht Mathias aus. Als sie den verletzten Bernd auch noch bei sich aufnimmt, fällt Mathias für sich die Entscheidung: Er überlässt Bernd das Feld. Sandra fühlt sich hilflos, was soll sie tun? Charlotte fühlt sich von Simon und Dilay unter Druck gesetzt und lehnt es ab, ihren Entwurf samt Kleid für die Lifestyle-Modenschau einzureichen. Dilay lässt nicht locker und es kommt zum Streit. Während Simon kapiert, dass die Sache eine Nummer zu groß für Charlotte ist, schafft Marvin es, Charlotte zum Umdenken zu bringen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Elenis Bedingung an Markus für einen Wiedereinstieg in die Firma lautet, dass dieser einen Schritt auf Noah zugeht. Letzterer ist überrascht und angetan, als sein Vater sich plötzlich für seine Holzarbeiten interessiert. Als Markus jedoch vorschlägt, wie Noah sich damit in die Schwarzbach-AG einbringen kann, fühlt Noah sich verkannt und geht wieder auf Distanz. Als Eriks Versuch, Ulrike auf ein Date einzuladen, wieder einmal fehlschlägt, ist er mit seinem Latein am Ende. Yvonne hat jedoch eine Idee, wie sie Ulrike knacken können. Sie spielt sich beim gemeinsamen Sport an Ulrike heran, um ihr Eriks Vorzüge - vor allem seine Treue - ganz nebenbei darzulegen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt versucht alles, um Ute versöhnlich zu stimmen und ein Wiedersehen mit Matilda möglich zu machen. Es gibt Fehler, die sich nicht ausbügeln lassen. Paula erkennt entsetzt, dass sie André zum Invaliden gemacht haben soll. Auch Cecilia und Theo können ihr die Schuldgefühle nicht nehmen. Lulu kann ausgerechnet bei Britta ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Dann rührt sie der Inhalt eines bestimmten Päckchens zu Tränen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny zieht ihren Plan eiskalt durch. Axel fühlt sich am Ziel seiner Wünsche. Aber warum kann er sich kaum an den Liebesakt mit Jenny erinnern? Yannick ärgert sich über Hennings Einmischung. Warum glaubt seine Familie nicht, dass er mit Isabelle glücklich ist? Deniz und Imani sind erleichtert, als er aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Am liebsten würde Deniz gleich wieder als Trainer arbeiten. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sarah ist in der Klemme, weil der Caterer für ihre Messeeröffnung abgesprungen ist. Erik hilft ihr und dabei genießt er die lockere Zweisamkeit. Als Sarah sich bedankt, vergisst Erik sich für einen Moment. Laura muss hinnehmen, dass Johanna nichts von ihrer Entschuldigung wissen will, und auch ihre Mutter Yvonne bleibt bei ihrer distanzierten Haltung.