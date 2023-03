Eleni bekommt in "Sturm der Liebe" eine schockierende Nachricht. In "Unter uns" hintergeht Bambi Sina, um wieder Zeit mit Maik zu verbringen. Bei "GZSZ" steht Sunnys letzter Tag in Berlin an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon bemerkt unwohl, dass sich die Verbindung zwischen Marvin und Charlotte vertieft. Skeptisch erkundigt er sich mit Hilfe von Dilay nach Marvins Vergangenheit. Beide sind geschockt: Marvin saß drei Jahre im Gefängnis. Sie verbieten Charlotte, ihn nochmal in die WG mitzubringen - Marvin zieht sich gekränkt zurück. Amelie will den Manager-Award gewinnen, doch ihr Führungsstil kommt bei ihren Mitarbeitern nicht gut an. Jorik will Amelie helfen und schlägt zu Amelies Entsetzen einen Teambuilding-Workshop vor.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eleni freut sich, dass das Treffen zwischen Leander und Markus so gut verlaufen ist. Und auch die Ankunft ihrer Schwester hat die Schwarzbachs wieder näher zusammenrücken lassen. Einen Moment lang fühlt sich beinahe alles an wie früher. Da erfährt Eleni von einem schockierenden Ereignis, das sich beim Ausflug von Valentina und Vroni abgespielt hat. Die Realisierung der Mehrgenerationen-WG nimmt immer konkretere Züge an. Inzwischen hat Carolin sogar die perfekte Immobilie, einen alten Hof, für sie alle gefunden. Als Max seiner Mutter begeistert die Fotos vom Hof zeigt, ist er jedoch überrascht, dass diese zögert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi fühlt sich in seiner Männlichkeit verletzt und hintergeht Sina, um wieder Zeit mit Maik zu verbringen. Doch wie weit ist Bambi wirklich bereit zu gehen? Chris findet dank Matteo Ablenkung von seinem Schmerz. Doch er ahnt nicht, dass Matteo ganz anders fühlt. Vivien und Tobias bekommen den Verdacht, dass sich zwischen Jessica und David eine romantische Beziehung entwickelt und sorgen sich um ihren Kumpel.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus und Jenny glauben, sich mit einer einstweiligen Verfügung eine Atempause verschafft zu haben. Ihr Widersacher Axel ist jetzt umso mehr zu allem bereit. Leyla muss einsehen, dass sie sich mit Lucas Trainingsmethoden arrangieren muss, wenn sie als Schlittschuhläuferin bei den Deutschen Meisterschaften eine Chance auf Erfolg haben will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der letzte Tag von Sunny in Berlin steht an. Während sie den Nachmittag ganz allein mit Emily verbringen will, hat die eine besondere Überraschung für Sunny geplant. Doch bei der Umsetzung geht einiges schief. Erik bedauert seinen Ausraster vor Sarah. Ihm ist die Lust auf seinen Geburtstag nach Tonis Absage gründlich vergangen. Zum ersten Mal stellt er in Frage, ob Toni und er das mit der Fernbeziehung wirklich hinkriegen.