"Alles was zählt": Maximilian ist in großer Sorge um Nathalie, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

In "Unter uns" platzt Davids Bündnis mit Jessica. Bei "Alles was zählt" wird Nathalie unter Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Später lässt sich Emily in "GZSZ" zu einem Fitnessdate überreden.