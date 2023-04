In "Sturm der Liebe" wollen Eleni und Leander an ihrer Liebe festhalten. Stella und Jakob zeigen sich in "Unter uns" zum ersten Mal als Paar in der Öffentlichkeit. Bei "GZSZ" amüsiert sich Moritz über Johannas Schwärmereien für Luis.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ralf ist von Carlas Zurückweisung verwirrt, weil er die Nähe zwischen ihnen spürt. Er zieht Carla damit auf, was diese nervt. Britta durchschaut ihre Freundin: Carla will nicht wahrhaben, dass sie sich in den attraktiven Staatsanwalt verliebt hat! Hendrik verspricht Britta, eine Therapie zu machen. Sie kann ihm sogar einen Therapieplatz organisieren. Vor der Abreise möchte er sich mit Joe und Sam aussprechen. Doch Sam ist enttäuscht und will ihn nicht sehen. Kann Sam sich noch mit seinem Vater versöhnen? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Eleni muss getroffen erkennen, dass Alexandra nicht von ihrem Rachefeldzug abzubringen ist. Leander versucht, seine eigenen Sorgen zurückzustellen und für sie da zu sein, doch über ihm braut sich bereits ein Unwetter zusammen. Als die beiden an ihrem Findling aufeinandertreffen, versichern sie sich gegenseitig ihrer Liebe. Erik reagiert geistesgegenwärtig, als Gerry ihn zu enttarnen droht, und hofft nun angespannt, dessen Verdacht zerstreut zu haben. Tatsächlich scheint ihm das zunächst gelungen zu sein, da Shirin Gerrys Zweifel nicht teilt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien und David sind fest entschlossen, André als Simulanten zu überführen. Ihr Plan läuft gut an, aber kann Vivien André wirklich hinters Licht führen? Stella will öffentlich zu ihrer Beziehung mit Jakob stehen. Als sie es tut, fällt Jakobs Reaktion im Überschwang stärker aus als gedacht. Easy und Ringo sind ratlos, weil Julius sich absichtlich beim Hacken hat erwischen lassen. Der Grund für dessen Handeln trifft die Väter mitten ins Herz. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie gibt die Hoffnung nicht auf, doch sie wird tragisch ausgebremst. Leyla will sich entschlossen auf ihr Training konzentrieren und ihre Differenzen mit Luca ad acta legen. Leider gehören dazu zwei. Justus ist heilfroh, Kim als Urheberin des Entwurfes ausmachen zu können und überrascht Jenny mit dem perfekten Kleid. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz amüsiert sich über Johannas Schwärmereien für Luis, was Johanna verletzt. Als sich spontan eine Gelegenheit ergibt, drückt sie Moritz eine kleine Retourkutsche rein. John verprellt seine Freundin Laura, indem er auf ihren Wunsch überfordert reagiert. Zwar versöhnen sich die beiden schnell, aber John hat ihr Liebesbeweis gerührt. Nun plant er, Laura in Griechenland mit einem Antrag zu überraschen.