In "Rote Rosen" ist Marvin nicht bereit, seinem Vater Ralf eine zweite Chance zu geben. Erik muss in "Sturm der Liebe" seine Kündigung befürchten. In "Unter uns" macht sich Cecilia auf die Suche nach ihrem Vater.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin ist sich nach seiner Begegnung mit Ralf sicher: Sein Vater will nichts mit seinem kriminellen Sohn zu tun haben. Obwohl Charlotte ihn bittet, seinem Vater eine Chance zu geben, bleibt Marvin weiterhin skeptisch. Da auch Malte ihn in seinen negativen Gedanken bestärkt, beißt er Ralf weg, als der auf ihn zugehen will. Simon informiert Amelie, dass im Hotel über eine mögliche Affäre zwischen ihr und Jorik getratscht wird. Sie beschließt daraufhin, Jorik weiter auf Abstand zu halten. Doch dann erfährt sie, dass Jorik ins Rosenhaus einziehen will.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Erik von André entlarvt wurde, muss er nun dabei zusehen, wie Ulrike erschüttert das Weite sucht. Sie kann nicht fassen, was für ein erbärmliches Spiel hinter ihrem Rücken gelaufen ist, und Erik startet zerknirscht einen Erklärungsversuch. Während sie ihre Koffer packt und abreist, muss Erik nun eine Kündigung befürchten. Valentina hätte Noah an diesem schwierigen Tag gerne beigestanden und ist betrübt, dass Alexandra ihr das untersagt hat. Auch Noah hätte sie gerne als Stütze dabeigehabt. Beiden ist nicht bewusst, dass ihre Gefühle für den jeweils anderen längst erwidert werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Von Chris fehlt immer noch jede Spur, also macht sich Cecilia auf die Suche nach ihrem Vater. Was sie entdeckt, verheißt nichts Gutes. Paula muss vor Gericht - unschuldig und angeklagt von einem skrupellosen Übeltäter. Die Ungerechtigkeit ihrer Lage zerrt zunehmend an ihren Nerven. Bambi wird zwar von Easy vor Sinas Verdacht gerettet, sein Schweigen hat aber seinen Preis: Bambi muss die geklauten Medikamente von Maik zurückholen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie ist nach ihren Schicksalsschlägen am Boden zerstört, doch im Kreise ihrer Freundinnen fasst sie neuen Mut. Chiara hat kein Verständnis für Leylas Beschwerden über ihren Trainer Luca, doch dann macht sie eine alarmierende Entdeckung. Die tiefe Kluft zwischen Daniela und ihrem Besuch ist noch lange nicht überwunden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin hat erfahren, mit welchem Architekturbüro Nina und Carlos zusammenarbeiten wollen und versaut ihnen gezielt den Deal. Carlos lässt seinen Frust an Tobias aus. Wird Tobias sich schließlich durchringen, Carlos und Nina zu helfen? Um mit ihrer Schwärmerei für Luis nicht weiter aufzufallen, spannt Johanna kurzerhand Jonas ein, ihr beim Besuch im Kostümfundus zu helfen.