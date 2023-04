Cecilia muss in "Unter uns" befürchten, beide Eltern verloren zu haben. In "Alles was zählt" greift Chiara ein, als Leyla von Luca benachteiligt wird. Später redet Gerner Tobias in "GZSZ" ins Gewissen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ceyda vermutet in einem Gespräch mit ihrer Enkelin, dass es einen Grund gibt, warum Dilay so abweisend gegenüber Simon ist: Eigentlich hat sie Interesse an ihm. Dilay wehrt das vehement ab. Bei einem gemeinsamen Abschiedsessen lernt Dilay mit Hilfe von Ceyda eine neue Seite von Simon kennen und ist unwillkürlich beeindruckt. Amelie wehrt sich gegen Joriks Umzugspläne ins Rosenhaus und hat Mühe, die Gründe gegenüber Britta geheim zu halten. Sie hofft auf Joriks Verständnis: Das Rosenhaus ist ihr Rückzugsort! Aber Jorik durchschaut ihr Machtspiel und entscheidet sich einzuziehen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Die neue Köchin Greta erscheint am "Fürstenhof", um unter Roberts und Hildegards Leitung eingearbeitet zu werden. Schnell begreift sie, dass irgendjemand ihren Lebenslauf entscheidend zum Positiven verändert haben muss - sonst hätte sie diesen Job niemals bekommen. Unterdessen erkennt Hildegard, dass André bei Gretas Einstellung nachgeholfen hat, um seine Vertragsauflösung zu beschleunigen. Beim gemeinsamen Familienessen der Schwarzbachs kommt es erneut zu Spannungen, woraufhin Noah genervt vorzeitig das Weite sucht. Auch Eleni hält es nicht mehr aus und sie stellt Alexandra vor die Wahl: Entweder akzeptiert sie Leander an Elenis Seite oder sie verliert ihre Tochter. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia muss befürchten, nun beide Eltern verloren zu haben. Sie macht sich schwere Vorwürfe und vergisst dabei, dass Paulas Zukunft in ihren Händen liegt. Kurz vor Prozessbeginn setzen Paula und Tobias voll auf Cecilias Zeugenaussage - bis die schlechten Nachrichten um Cecilias Vater Chris auch sie erreichen. Paco will Stella und Jakob aus dem Weg gehen, doch er hat die Rechnung ohne seine Freunde gemacht. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelles Gespräch mit Nathalie macht Yannicks unerfüllten Kinderwunsch erneut zum Thema. Chiara will helfen, als sie unschwer erkennt, dass Leyla tatsächlich benachteiligt wird. Sie versucht, Luca zu einer unüberlegten Äußerung zu treiben. Kim verliert ihr Ziel, schon bald eine erfolgreiche Designerin zu sein, nicht aus den Augen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner lässt Tobias deutlich spüren, was er von seinem "Verrat" hält. Da Tobias nun befürchten muss, dass Gerner Katrin informiert, entscheidet er sich, ihr lieber gleich selbst zu gestehen, was er getan hat. Jonas misst dem nahen Moment mit Johanna keine größere Bedeutung bei. Verstehen sich die beiden wirklich nur gut?