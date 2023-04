Vivien wird in "Unter uns" klar, dass sie sich Tobias zuliebe etwas vormacht. In "Alles was zählt" leidet Isabelle unter ihrer Hormonbehandlung und bei "GZSZ" geht Tuners Racheplan schief.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Marvin glaubt, dass Carla ihm den Job nur gegeben hat, weil sie eine Affäre mit seinem Vater hat. Enttäuscht schmeißt er hin und hat schnell einen neuen Job - in der Fischbude! Charlotte berichtet Simon vom Familienfest und er macht sich Gedanken um seinen Vater. Dilay ermutigt Simon, ihn anzurufen. Doch die Anrufe werden ignoriert. Als Charlotte endlich die Zusage von der Hamburger Modeschule bekommt, vermutet Simon, dass sein Vater die Finger im Spiel hatte. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Leander belasten die Anschuldigungen gegen ihn nach wie vor sehr. Als er dann auch noch eine Vorladung zur Aussage bei der Polizei erhält, werden seine Selbstzweifel nur noch mehr befeuert. Nach einer von Albträumen geplagten Nacht trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Lales nachträgliches Geschenk für Gerry und Shirin sorgt bei Yvonne für Verwirrung. Denn als Gerry den mysteriösen Gutschein einlöst, bekommt sie verdächtige Geräusche mit und gewinnt den Eindruck, dass Lale und Gerry etwas miteinander haben. Erik amüsiert sich zunächst über ihre Vermutungen, doch als Yvonnes Verdacht auch in ihm arbeitet, spricht er Gerry schließlich darauf an. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien will daran glauben, dass alles gut wird, als Tobias sich auf ihren Vorschlag einlässt. Dann wird ihr klar, dass sie sich etwas vormacht. Theos Versuch, das feierliche Jubiläum der Konditorei allein zu stemmen, wird ausgebremst. Lulu macht klar: Jetzt muss die Schillerallee mitanpacken! Easy fühlt sich bei der Ehre gepackt, als Julius in der Schule ein Foto-Projekt hat. Für ihn als Profi steht fest: Das muss eine Eins werden. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla droht den Fokus zu verlieren, wenn sie nicht bald dafür sorgt, Ablenkungen aus dem Weg zu schaffen. Kann ihr Cousin Deniz sie mit einem zutiefst emotionalen Appell erreichen? Isabelle leidet unter der Hormonbehandlung. Mitfühlend und aufmerksam versucht ihr Freund Yannick, es ihr zumindest ein wenig erträglicher zu machen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tuner hält an seinem Rachevorhaben fest und schließt Paul im Storage Raum ein. Es scheint, als könne niemand mehr Tuner aufhalten, doch dann taucht unerwartet Kate bei Jessicas Launch auf. Obwohl Nina noch in Argentinien feststeckt, muss Carlos immerzu an sie denken. Er will Michis Rat beherzigen und ihr bei nächster Gelegenheit seine Gefühle offenbaren.