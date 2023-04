In "Rote Rosen" verschweigt Simon Charlotte, dass ihr Vater etwas mit der Zusage der Modeschule zu tun hat. Bei "Sturm der Liebe" ist Andrés Abschied gekommen. In "GZSZ" weiß Nina nicht, ob sie Carlos noch trauen kann.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon sagt Charlotte nicht, dass ihr Vater etwas mit der Zusage der Modeschule zu tun hat. Er will nicht, dass sie an ihrem Talent zweifelt. Doch als Charlotte sich an der Schule vorstellt, ist der Empfang unterkühlt und ihr kommen Selbstzweifel. Amelie will unbedingt bei der Charity-Aktion des Krankenhauses auftreten - sie könnte damit einen wichtigen Hotelkunden beeindrucken. Durch ihr exzessives Üben bekommt sie eine Sehnenscheidenentzündung und ihr Auftritt droht vor laufender Kamera zu scheitern. Da rettet sie ein anderer Clown. Es ist Jorik!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Werner hofft, dass André seine Entscheidung noch einmal überdenkt, bleibt dieser seinem Entschluss treu. Als Hildegard und Alfons ein Abschiedsfest organisieren, wird schließlich auch Werner bewusst, dass die Zeit gekommen ist, Abschied von seinem Bruder zu nehmen. Valentina und Leander leiden beide unter Liebeskummer und beschließen gemeinsam, sich eine Aufgabe zu suchen, die sie von ihrem Kummer ablenkt. Während Valentina sich an Robert wendet, geht Leander auf Werner zu. Dann stellen beide fest, dass sie mit derselben Aufgabe betraut wurden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Julius' Lehrer sein Foto als anspruchslos bewertet, will Easy mit seinem nächsten Shooting hoch hinaus. Der tiefe Fall ist näher, als er glaubt. Cecilia schafft es überfordert nicht, sich ihren Freunden wieder anzunähern und zieht sich einsam zurück - bis Ringo sie daran erinnert, wofür ihr Herz schlägt. Nach Tobias' endgültigem Auszug will Vivien sich nicht hängen lassen. Vielleicht ist es an der Zeit für eine neue Aufgabe?

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Leyla feiert, fasst Chiara einen einsamen Entschluss. Als Isabelle vor Kilian aufzufliegen droht, will sie die Hormonbehandlung abbrechen. Nathalie appelliert an ihren Kampfgeist. Bei einem romantischen Ausflug mit Ben nach Stockholm trifft Kim überraschend auf ihren früheren Mentor. Freut der sich genauso, sie zu sehen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zwar hat Tuner im letzten Moment auf seine große Rache verzichtet, aber seine Hate-Plakate hängen dennoch überall. Wird Jessica die Stadt gedemütigt verlassen? Schon kurz nach ihrem romantischen Kuss fällt Nina aus allen Wolken. Hat Carlos wirklich Schweigegeld von Jessica genommen? Empört stellt sie Carlos zur Rede, der sich keiner Schuld bewusst ist.