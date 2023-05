Bei "Rote Rosen" kann Marvin Charlottes Selbstbewusstsein wieder aufbauen. Leyla will in "Alles was zählt" endlich aus Chiaras Schatten treten. In "GZSZ" packt Tuner wegen seines Rachefeldzugs das schlechte Gewissen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Marvin kann Charlottes angeknackstes Selbstbewusstsein wieder aufbauen. Simon ist so wütend über das Verhalten seines Vaters, dass er seinen Frust auf dessen Anrufbeantworter rauslässt. Die Geschwister beschließen, gemeinsam mit ihrem Vater zu reden. Doch dazu kommt es nicht mehr - Peter Dahlmann verunglückt auf dem Weg zu seinen Kindern tödlich. Anette muss eine weitere Nacht in U-Haft verbringen. Hannes glaubt, Paragrafenschulze macht ihm das Leben im Kleingarten schwer. Dilay recherchiert und findet heraus: Paragrafenschulze ist auf Reisen und kann es nicht gewesen sein. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Gerry möchte Shirin gerade damit beruhigen, dass er ihren Ehering an sich genommen hat, da muss er feststellen, dass er ihn ebenfalls verloren hat. Sofort wird ein großes Suchkommando gestartet, doch das bleibt erfolglos. Valentina und Leander beschließen, die Organisation des Frühlingsfestes gemeinsam zu übernehmen, um über ihren Liebeskummer hinwegzukommen. Als Noah Valentina bezüglich seines Vaters um Rat fragt und sie danach dankbar umarmt, schöpft Valentina wieder Hoffnung. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute erkennt an ihrem Geburtstag betroffen, dass Matilda spürt, wie kritisch der Gesundheitszustand ihrer Mutter ist. Für beide bleibt nur, auf ein Wunder zu hoffen. Als Sina klar wird, dass sie gerade nicht auf Vivien verzichten will, steht sie vor einem Problem. Wird sie Vivien ziehen lassen? Easy muss nach einer gefährlichen Situation erkennen, dass keine Leidenschaft der Welt sein Leben wert ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kim stellt nach einem überraschenden Wiedersehen mit ihrem Mentor fassungslos fest, dass er versucht, sie zu hintergehen. Der Girlsclub vermutet Chiara in einem Wellnesshotel. Sie ahnen nicht, dass noch jemand anderes diesen Ort für sehr vielversprechend hält. Leyla will endlich aus Chiaras Schatten treten und steht direkt vor der Entscheidung zwischen einem Familienessen und einem Red-Carpet-Event. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Johanna verpflichtet Jonas, ihr beim Pauken zu helfen. Jonas nimmt die Sache ernst und bereitet sich gewissenhaft vor. Doch Johanna hat nicht vor zu lernen und die beiden verbringen einen lustigen Abend. Verfällt Jonas einmal mehr ihrem Zauber? Nihat und Paul schaffen es nicht, zu Tuner durchzudringen. Erst als er von Emilys schwerem Gang erfährt, kommt ihm sein Zorn plötzlich klein und schäbig vor. Sieht Tuner ein, dass er auf einem Holzweg war?