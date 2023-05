In "Sturm der Liebe" bringt es Eleni nicht über sich, Christoph die Wahrheit zu sagen. Lulu und Jenny setzen sich in "Unter uns" für Cecila ein. In "GZSZ" beobachtet Tuner Kate beim Klauen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Simon ist überfordert: Soll er die Leitung von Dahlmann-Trikotagen übernehmen? Dilay und Gunter signalisieren ihm, dass sie ihn unterstützen - egal, wie er sich entscheidet. Währenddessen überlegt auch Charlotte, ermuntert von Marvin, die Firma zu leiten. Amelie droht der Höhepunkt ihrer Spendengala - der Auftritt der "Paschas" - wegzubrechen. Sie versucht, Hannes mit allen Mitteln als Ersatz zu engagieren. Doch der weigert sich und findet für alles eine Ausrede. Amelie lässt nicht locker und setzt Hannes unter Druck. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Eleni ist fassungslos über das Verhalten ihrer Eltern und macht beiden schwere Vorwürfe. Markus bittet sie, Stillschweigen zu bewahren, und Alexandra verbietet ihr sich einzumischen. Als Eleni Christoph begegnet, hadert sie mit sich selbst und kann es nicht übers Herz bringen, ihm die Wahrheit zu sagen. Gretas Glücksgefühle nach der Nacht mit Noah legen sich am nächsten Morgen schnell wieder, da Robert in der Küche nicht gerade zimperlich mit ihr umgeht. Als Noah verliebt an die letzte Nacht anknüpfen will, fühlt sich Greta unter Druck gesetzt und stößt Noah vor den Kopf. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eine fremde Frau besucht mit ihrer Tochter Köln. Sie scheint es auf Sina abgesehen zu haben, doch was genau führt sie zu ihr? Stella und Jakob versöhnen sich. Doch trotz ihrer Einsicht lässt Stella der Gedanke an Jakobs komischen Klienten nicht los. Lulu und Jenny beschließen, Cecilia ohne deren Wissen zu helfen - auch, wenn sie damit die Grenzen der Legalität überschreiten. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Während Kim sich vornimmt, mit juristischen Mitteln gegen Stig vorzugehen, bekommt die ahnungslose Isabelle unterdessen die Konsequenzen des Streits zu spüren. Deniz hat mental immer noch mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen und verweigert sich einer Versöhnung mit dem Verursacher, der nichtsahnend seinen Kontakt sucht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sowohl John als auch Yvonne klammern sich an die Hoffnung, dass es Laura gut geht. Doch je länger sie vergeblich auf weitere Neuigkeiten warten, desto mehr wächst bei beiden die Angst. Tuner beobachtet Kate beim Klauen. Während für Paul feststeht, dass sie beide sofort ein ernstes Wörtchen mit ihr reden müssen, hält sich Tuner bei dem Gespräch auffällig zurück.