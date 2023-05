In "Rote Rosen" muss Britta erkennen, dass sie Ralf falsch eingeschätzt hat. Alexandra kämpft in "Sturm der Liebe" um ihre Beziehung. Bei "Alles was zählt" quält sich Imani nach ihrer Beurlaubung mit Befürchtungen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Brittas Meinung steht: Ralf ist ein rücksichtsloser Staatsanwalt, der selbst schwerkranke Patienten verhört. Als Carla Ralf in Schutz nimmt, geraten die beiden aneinander. Doch Ralf klärt die Situation auf und Britta muss erkennen: Sie hat Ralf falsch eingeschätzt und entschuldigt sich. Jorik wird zum Mitarbeiter des Monats gewählt und braucht dafür ein passendes Foto. Bei einer Fotosession mit Ben werden die beiden von Amelie beobachtet. Joriks Lachen zieht Amelie magisch an - auch wenn sie es nicht wahrhaben will. Doch Jorik konfrontiert Amelie mit der Frage, ob sie ihn liebt. Was antwortet sie?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra trauert um ihre Beziehung mit Christoph und ist nicht bereit aufzugeben. Markus bietet ihr eine tröstende Schulter an, Alexandra aber reicht zu seinem Entsetzen die Scheidung ein. Sie will Christoph gegenüber ein Zeichen setzen und ihn überzeugen, dass der Seitensprung nichts zu bedeuten hatte. Eleni ist nach dem Kuss mit Leander verunsichert und fragt sich, ob sie sich seine Gefühle nur eingebildet hat. Währenddessen wird Leander bei einem Angelausflug mit Alfons bewusst, dass er zu Eleni eine genauso tiefe Bindung spürt, wie sie auch Alfons und Hildegard miteinander haben. Es zieht ihn an den Findling, den Ort ihrer Liebe, wo er auf Eleni trifft.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paula hat eine Idee, wie sie Cecilia helfen kann. Sie will Chris finden und hat bei ihrer Suche Erfolg. Vivien muss sich eingestehen, dass sie es nicht erzwingen kann, über Tobias hinwegzukommen. Und die Unterstützung, die sie im Moment braucht, ist nicht Davids. Ute wird bei der Sabotage von Matildas Abreise ertappt. Um ihren Fehler wieder gut machen zu können, muss Ute einen schmerzhaft hohen Preis zahlen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Noch ist unklar, ob Isabelle ihre Eizellen überhaupt einfrieren lassen kann. Doch bis dahin will sie Yannick in dem Glauben lassen. Kim bleibt durch den bevorstehenden Rechtsstreit und der Labelgründung kaum noch Zeit zum Luftholen. Zum Leidwesen von Ben. Nach ihrer Beurlaubung quält sich Imani mit Befürchtungen. Wie kann sie sicher sein, ihre Unschuld beweisen zu können?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Eriks Abreise steht bevor. Seine Nervosität drückt er weg, er will endlich zu Toni. Durch einen Zufall kommt Nihat ihm und seiner falschen Identität aber auf die Schliche und appelliert an Erik. Wird Nihat Erik erreichen? Nina weiß nicht, was sie von Jessicas Rückkehr und ihren Beteuerungen halten soll. Zu oft hat sie das schon versprochen. Doch Jessica ist entschlossen, dieses Mal alles richtig zu machen. Kriegt Jessica jetzt endlich die Kurve?