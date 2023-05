Bei "Rote Rosen" will Anette endgültig mit Malte abschließen. Der Girlsclub organisiert in "Alles was zählt" eine Party für Jenny. In "GZSZ" wagt Jessica den beruflichen Neuanfang.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anette will endgültig mit Malte abschließen - vor allem aus Selbstschutz. Sie fürchtet immer noch, bald auf der Anklagebank zu sitzen. Ralf hingegen sucht weiter nach Hinweisen, wer Malte angegriffen hat. Ausgerechnet Marvin gibt ihm einen Tipp, der Ralf auf die richtige Fährte bringt. Und endlich kann Anette aufatmen, sie wird von Ralf nicht mehr verdächtigt. Simon und Charlotte kommen von der Beerdigung ihres Vaters zurück. Beiden ist klar geworden, dass nur sie füreinander wirklich Familie sind. Bei der Testamentseröffnung wartet jedoch der nächste Schock auf die beiden: Ihr Vater hat verfügt, dass Simon den geliebten Oldtimer "Larry" nicht bekommen darf. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Greta und Noahs heimliche Affäre vor Valentina fast aufgeflogen wäre, zweifelt Greta an der ganzen Situation. Kurz darauf beobachtet sie einen Schlagabtausch zwischen Christoph und Markus und bekommt kalte Füße. Denn ihr Chef ist ein Saalfeld und ihr Liebhaber ein Schwarzbach und sie will auf keinen Fall in diese Familienfehde geraten. Florian erfährt von Michael, dass seine damalige Tabletten-Therapie tatsächlich Auswirkungen auf seine Zeugungsfähigkeit haben könnte. Da die Chancen auf eine natürliche Schwangerschaft gering sind, bleibt nur eine kostspielige In-vitro-Fertilisation, für die Florian das Geld fehlt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina lässt das unbestimmte Gefühl nicht los, Nadine zu kennen. Als sie Nachforschungen anstellt, führen sie diese in ihre Vergangenheit. Cecilia macht Paula klar, sie als Freundin nicht mehr zu brauchen. Während Paula sich verletzt zurückzieht, findet Cecilia bald überraschenden Ersatz. Easys Plan, Britta um die Bildrechte für sein Gewinnerfoto zu bitten, erweist sich als aussichtslos. Trotzdem endet der Tag für ihn positiv. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Der Girlsclub organisiert eine Party für Jenny, doch niemand ahnt, dass dies der Startschuss für einen kriminellen Plan ist. Deniz sieht in Ava eine ernstzunehmende Konkurrenz im Eiskunstlauf-Business, aber auch eine Chance. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jessica will neu anfangen, und die Suche nach einem neuen Job führt sie ausgerechnet zu Katrin. Doch dabei handelt es ich um eine ungewohnte Aufgabe für Jessica. Nachdem Lilly und Nihat Toni von Eriks illegalem Einreiseplan in die USA erzählt haben, bricht zwischen ihnen ein Streit aus. Statt vernünftig miteinander zu reden, machen Erik und Toni dicht.