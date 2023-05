Amelie gelingt es in "Rote Rosen", sich auf Jorik einzulassen. In "Sturm der Liebe" kann Markus nicht glauben, dass Eleni nicht seine Tochter ist. In "Unter uns" muss Paco zugeben, dass mit Anne etwas nicht stimmt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie gelingt es nach dem Date mit Jorik, zu ihren Gefühlen zu stehen und sich auf ihn einzulassen. Allerdings unter einer Bedingung: Im Hotel darf niemand von ihrer Beziehung erfahren. Doch Amelie bekommt fälschlicherweise den Eindruck, dass die gesamte Belegschaft bereits Bescheid weiß. Kurz vor Hendriks Rückkehr holt Britta der verdrängte Schmerz über seinen Tabletten-Absturz ein. Doch als Hendrik nach der langen Zeit vor ihr steht, sind alle Zweifel vergessen - sie lieben sich und hoffen auf eine Versöhnung. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Markus kann nicht glauben, dass Eleni nicht seine Tochter ist. Verletzt wirft er Alexandra vor, ihn sein ganzes Leben belogen zu haben. Als Markus und Christoph aufeinandertreffen, macht Christoph klar, dass Alexandra sie alle angelogen hat. Doch Markus will kein Mitleid, erst recht nicht von Christoph. Stattdessen rechnet er mit Alexandra ab, für die er doch offenbar immer nur die zweite Wahl gewesen ist. Florians Vorwürfe verletzen Erik und die beiden Brüder gehen im Streit auseinander. Robert fühlt sich verantwortlich. Schließlich war Werners Manöver, Erik eine Beförderung zu versprechen, Auslöser des ganzen Streits. Sein Versuch, die beiden zu versöhnen, scheint jedoch nicht zu glücken. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute will Matilda ein Abschiedsfest bereiten. Doch Matilda macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Paco muss zugeben, dass mit Anne etwas nicht stimmt. Jenny und Lulu riskieren aufzufliegen, als sie Cecilias Aufsatz zu ersetzen versuchen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny ahnt nicht, dass sie in eine Falle getappt ist und genießt ihren Ausflug. Richard erhält einen besorgten Anruf von Simone, den er Jenny vorerst verschweigt. Ein Anruf von Kilian bringt das Glück von Kim und Ben ins Wanken. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sascha erfüllt Emily den Wunsch, mehr über ihn zu erfahren. Er überrascht sie, indem er ihr gegenüber seinen heimlichen Lieblingssong enthüllt. Gleichzeitig verschweigt er ihr jedoch etwas Wichtiges. Trotz der Abi-Freude ist Johannas Stimmung getrübt. Jonas erkennt das schnell und will ihr als Freund Beistand leisten.