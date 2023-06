In "Sturm der Liebe" bekommt Greta überraschenden Besuch. Stella ist in "Unter uns" hilflos als Anne zu ihrem gewalttätigen Ehemann zurückkehrt. In "Alles was zählt" gibt Hanna zu, dass sie Angst vor der Blutspende hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Noah will jeden Anflug von wieder aufkommenden Gefühlen für Valentina im Keim ersticken und stürzt sich in seine Beziehung zu Greta. Auf einem romantischen Ausflug hat Greta plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden. Noah geht davon aus, dass es Valentina sein muss, und konfrontiert sie mit seinem Verdacht. Doch diese versichert glaubhaft, nichts mit der Sache zu tun haben. Zur gleichen Zeit erhält Greta überraschenden Besuch. Max' Annäherungsversuch wird ausgebremst, weil Imani annimmt, dass er und Vanessa ein Paar sind. Nachdem Max sie über die Familienverhältnisse aufgeklärt hat, versucht er, sie zum Bleiben zu bewegen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stella ist hilflos als Anne zu ihrem gewalttätigen Ehemann zurückkehrt. Entschlossen, sie zu beschützen, greift Stella zu eigenmächtigen Mitteln. Easy ist erleichtert als Britta ihm die Ausrede für seine anonyme Geldspende abkauft. Doch bald muss er weitere verräterische Spuren verwischen. Während Ute sich über Matildas Besuch freut, ist Benedikt wenig erfreut, Matildas Betreuerin bespaßen zu müssen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Auf einer Party in der "Sieben" verstehen Chiara und Ava sich prächtig. Kims Ambitionen stoßen Ben sauer auf. Als er ihr im Streit einen heftigen Vorwurf macht, kann Kim ihm das nicht so schnell verzeihen. Hanna gibt zu, dass sie Angst davor hat, Blut zu spenden. Nachdem die Ärztin Imani ihr alles genau erklärt hat, gerät sie ins Grübeln. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Tuner merkt, wie viel Geld er mit Erik und Nihat in ihrer Filmriss-Nacht ausgegeben hat, rätseln sie erneut, was sie getrieben haben. Kann die mitgebrachte Plastikpflanze die drei auf die Spur bringen? Jonas und Moritz treffen nach langer Zeit wieder aufeinander. Die hässliche Trennung von Luis und Moritz steht noch zwischen ihnen, und plötzlich sollen sie unverhofft als Team zusammenhalten?