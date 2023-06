In "Unter uns" will Cecilia, dass ihr Vater Chris wieder aus ihrem Leben verschwindet. Kilian bringt in "Alles was zählt" Hannas Herz wieder zum Klopfen. Bei "GZSZ" beginnt Moritz, an seinem Arrangement mit Engels zu zweifeln.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Otto schafft es, Valentinas Mitleid für ihn weiter zu verstärken und bringt sie dazu, ihm auch finanziell zu helfen. So verkauft sie Yvonne kurzerhand eine wertvolle Uhr. Otto ist erleichtert und gerührt, als Valentina ihm das Geld gibt, doch gleichzeitig nagt auch das schlechte Gewissen an ihm. Vanessa versichert Max, dass ein Umzug nach Österreich derzeit nicht zur Debatte steht. Doch im Gespräch mit Carolin erkennen beide, dass ein Haus mit Garten ein lang gehegter Traum ist, wäre da nur nicht die Entfernung. Max lässt sich zwar vorerst beruhigen, doch seine Angst lässt ihn nicht los. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stella ist entsetzt, als Oliver mit Anne überstürzt aus der Schillerallee wegzieht. Während Jakob die Verfolgung aufnimmt, erhält Stella einen unangenehmen Besuch. Cecilia fordert von ihrem Vater, dass er wieder aus ihrem Leben verschwindet. Doch Chris ist entschlossen, seinen Fehler wiedergutzumachen. David hat sich beim Treppensturz verletzt und weiß diese Tatsache geschickt gegen Tobias einzusetzen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nachdem Simones und Maximilians Plan Jennys Lage überraschend verschlechtert hat, schmiedet Justus einen verzweifelten neuen Plan. Nathalie und Maximilian teilen ihre Schwangerschaft überglücklich mit der Welt, doch dann legt sich ein dunkler Schleier über die Neuigkeit. Als Kilian trotz anfänglicher Bedenken dafür sorgt, dass Stefan seinen Job zurückerhält, bringt er damit Hannas Herz wieder zum Klopfen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz genießt die Annehmlichkeiten seines Arrangements mit Engels. Doch die teuren Geschenke und das leicht verdiente Geld täuschen nicht darüber hinweg, dass es auch Schattenseiten gibt. Michi ist sich nach dem Spontanurlaub sicher, dass er im Leben den Jackpot gewonnen hat. Alles lässt ihn sogar Maren ein wenig vergessen! Doch wie geht es nach der berauschenden Woche weiter? Und wie wird Michi damit umgehen?