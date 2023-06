In "Unter uns" droht David mit seiner Vasektomie-Lüge vor Vivien aufzufliegen. Kilian will in "Alles was zählt" eine Mall neben das Zentrum bauen und bei "GZSZ" bekommt Michi überraschenden Besuch.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Robert trifft im "Café Liebling" auf eine attraktive Unbekannte, mit der er sich einen amüsanten Schlagabtausch liefert. Er hofft, dass sich ihre Wege noch einmal kreuzen, weil es ihm eine Frau schon lange nicht mehr so angetan hat. Als er sie in der Lobby wieder trifft, kann er sein Glück kaum fassen. Doch dann entpuppt sie sich ausgerechnet als eine alte Bekannte von Alexandra. Eleni findet es schade, dass sie Julian nicht auf den Quiz-Abend begleiten kann, da sie mit Imani einiges für die geplante Charity-Veranstaltung vorbereiten muss. Leanders wehmütige Blicke irritieren sie hingegen, denn anders als er will Eleni nur noch nach vorne sehen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Für David zieht sich die Schlinge zu, als er vor Vivien mit seiner Vasektomie-Lüge aufzufliegen droht. Als sie ihn konfrontiert, kommt allerdings ein Notfall dazwischen. Als Sina sich mit Chris versöhnt, glaubt Bambi, dass sie nun auch für eine Aussprache mit Nadine offen ist. Doch Sina sieht die Sache etwas anders. Über Umwege und Paulas Tagebuch erkennen die beiden Frauen, was sie aneinander haben. Hat ihre Freundschaft noch eine Chance? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Die Situation zwischen Yannick und Isabelle scheint aussichtslos. Maximilian fürchtet um Nathalie. Kilian will eine Mall neben das Zentrum bauen. Auch Justus und Richard haben Interesse daran. Hanna spielt Daniela einen kleinen Streich. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Michi genießt die Zeit in vollen Zügen, als Tobias ihm deutlich vor Augen führt, wie gut er es gerade hat. Dann erlebt Michi plötzlich eine Überraschung. Erik fürchtet, dass ihm Richard Meyer zum Verhängnis werden könnte. Von Tuner und Nihat bekommt er Unterstützung, aber gelingt es ihnen, gemeinsam eine Lösung zu finden?