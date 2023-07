"Alles was zählt": Hanna kümmert sich um Ben, der seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hat.

Britta und Easy bekommen in "Unter uns" die Karrierechance ihres Lebens. In "Alles was zählt" kümmert sich Hanna um den niedergeschlagenen Ben. Bei "GZSZ" kann Yvonne nicht fassen, dass Moritz sich für Sex bezahlen lässt.