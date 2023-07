"Alles was zählt": Maximilian versucht über Chiara (r.) an Nathalie heranzukommen.

In "Unter uns" will Sina Ronja sponsern, um ihr einen Wunsch zu erfüllen. Maximilian versucht in "Alles was zählt", über Chiara an Nathalie heranzukommen. Bei "GZSZ" zeigt Nihat keine Reue darüber, dass er Jessica hat auflaufen lassen.