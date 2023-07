In "Unter uns" versucht David, Vivien durch seine gespielte Krankheit an sich zu binden. Justus warnt Kilian in "Alles was zählt" davor, sich mit ihm anzulegen. Bei "GZSZ" bietet Johanna Luis an, ihm bei seinem Uni-Modell zu helfen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns David versucht, Vivien durch seine gespielte Krankheit an sich zu binden. Um ihre Aussöhnung mit Tobias zu verhindern, geht er einen radikalen Schritt. Cecilia spielt Chris vor, dass sie mit seiner Abreise im Reinen ist. Während Chris aufatmet, wird Cecilia von ihrer Enttäuschung eingeholt. Die entdeckten Räumlichkeiten befeuern Jennys Träume vom eigenen Laden. Als diese Träume sich als zu teuer erweisen, muss eine kreative Lösung her. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Justus erfährt, dass Kilian ihm das Baugrundstück wegschnappen will, warnt er Kilian, sich nicht mit ihm anzulegen. Deniz und Imani wollen Ben und Kim zu einer Versöhnung verhelfen und lernen dabei viel über ihre eigene Beziehung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Luis Johanna klar macht, dass er trotz ihres Kusses nicht mehr von ihr will, gibt sich Johanna ganz locker. Sie bietet an, ihm bei seinem Uni-Modell zu helfen. Kommen sie sich über die gemeinsame Arbeit unerwartet näher? Maren wird beim Spionieren erwischt und erklärt notgedrungen, dass Katrin Nicole eine geheime Agenda unterstellt. Wie wird Nicole reagieren?