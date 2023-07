"Alles was zählt": Bei Imani und Deniz hat das Pärchen-Spiel durchschlagenden Erfolg.

Bei "Unter uns" macht sich Vivien Sorgen, als es David schlechter geht. Deniz und Imani erkennen in "Alles was zählt", dass sie ihre Liebe feiern sollten. In "GZSZ" bittet Moritz Emily um einen Modeljob.