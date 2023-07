In "Unter uns" gibt Ute Ringo eine Teilschuld an Benedikts Unfall. Kim und Ben erkennen in "Alles was zählt", dass Nils nicht unter ihrer Krise leiden darf. Bei "GZSZ" tauchen reißerische Schlagzeilen aus Gerners Privatleben auf.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Benedikt sich am Tiefpunkt wähnt, gibt die verzweifelte Ute dem erschütterten Ringo eine Teilschuld an Benedikts Unfall. Sina und Nadine wollen Ronja unabhängig voneinander vor ihrem Mobber schützen. Während Sinas Methode bei Ronja ankommt, schlägt Nadine leider einen falschen Weg ein. Easy ringt sich dazu durch, seinen Traumjob Britta zuliebe endgültig abzulehnen. Doch Britta hat bereits andere Pläne. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Deniz ist froh, die Folgen des Unfalls überwunden zu haben. Da holt ihn eine andere Angst ein. Kim und Ben sind sich darüber einig, dass Nils nicht unter ihrer Krise leiden darf. Sie finden ein Modell, mit dem beide für ihn da sein können. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerade als Gerner Hoffnung fasst, tauchen reißerische Schlagzeilen aus seinem intimsten Privatleben auf. Michi ist überglücklich, dass Moritz und er wieder einen zaghaften Schritt aufeinander zumachen. Beide freuen sich gleichermaßen über eine zwanglose Verabredung, als die Schlagzeilen aus Gerners Familienleben auch Moritz nicht unverschont lassen.