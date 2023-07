In "Unter uns" sind Jakob und Paco erleichtert, als Anne aussagen will. Kim ist bei "Alles was zählt" schockiert von Kilians Intrige gegen die Steinkamps. In "GZSZ" überlegt Maren, ob sie den Kiezkauf weiterführen soll.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ronja verknallt sich in Straßenmusiker Fabian. Da sie in Liebesdingen noch unerfahren ist, sucht sie Rat. Kann ausgerechnet Bambi ihr helfen? Jakob und Paco sind erleichtert, als Anne aussagen will. Der Inhalt der Aussage fällt jedoch unerwartet aus. Nach Theos Zurückweisung überkommt Cecilia die Trauer über alles, was sie in letzter Zeit verloren hat. Endlich kann sie zulassen, dass Chris sie tröstet. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kim ist fassungslos, als sie von Kilians Intrige gegen die Steinkamps erfährt. Die Steinkamps sind keinen Deut besser. Yannick will alleine zu einer Campingtour aufbrechen. Als Leyla Daniela besorgt davon erzählt, hat das ungeahnte Folgen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Maren ist froh, als Katrin sie aus ihrer misslichen Lage befreit und entschuldigt sich. Wird sie den Kiezkauf abtreten, um einen endgültigen Strich unter ihr altes Leben zu ziehen? Emily ist völlig überrascht davon, wie vehement Saschas Einzug abgelehnt wird. Auch wenn Sascha verständnisvoll ist und nichts erzwingen will, fällt es Emily schwer, diese Entscheidung zu akzeptieren.