"Alles was zählt": Chiara (l.) wird klar, dass sie ihr Training in letzter Zeit zu stark vernachlässigt hat.

In "Unter uns" unterschreibt Stella ein offizielles Geständnis. Chiara muss in "Alles was zählt" erkennen, dass ihre WM-Teilnahme nicht mehr sicher ist. Bei "GZSZ" schlägt Erik John vor, gemeinsam das Mauerwerk zu übernehmen.