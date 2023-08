In "Rote Rosen" lässt sich Simon von Doris nicht gegen Ceyda ausspielen. Lale wirbelt in "Sturm der Liebe" die Jungs-WG durcheinander und bei "Alles was zählt" will Leyla Isabelle auf Abstand zu Yannick halten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Doris versucht, Simon und Ceyda gegeneinander auszuspielen, doch Simon macht ihr eine klare Ansage. Dann kündigt sich der Mode-TV-Star Bodo Maria Steeb in Lüneburg an. Doris und Simon wittern ihre Chance. Henriettes Mutter Christin will spontan vorbeikommen. Jorik will Amelie davon aber nichts sagen - Familienprobleme wollen sie aus ihrer Beziehung halten. Amelie ist über Joriks Verhalten irritiert, bis sie den wahren Grund hört. Dann sagt Christin kurzfristig ab und Jorik flippt aus. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lale ist auf der Suche nach einem Zimmer. Da aktuell kein Personalzimmer zur Verfügung steht, gibt ihr Helene den Tipp, bei Max und Leander nachzufragen. Weil Max nicht da ist, spricht sie stattdessen beim überrumpelten Leander vor. Nach ihrem gemeinsamen Radausflug will Max noch mehr Zeit mit Imani verbringen und nimmt sie zu einer Einladung zum Schafkopf-Spielen bei den Sonnbichlers mit. Auch wenn Imani vom Spiel leicht überfordert ist, hat sie großen Spaß und beginnt allmählich, Max mit anderen Augen zu sehen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Sina das Ausmaß von Davids wahnsinnigen Lügen klar wird, ergreift sie die Flucht. Sie ist entschlossen Vivien aufzuklären. Das kann David aber nicht zulassen. Während Ute begreift, in welch großer Gefahr Eva sich befindet, nutzt Benedikt kaltblütig Dominics Sorge, um seine eigenen Pläne voranzutreiben. Das gemeinsame Abenteuer schweißt Britta und Nadine zusammen. Doch Britta vergisst Nadine, sobald Easy mit tollen Neuigkeiten ankommt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Justus von Kilians und Isabelles Finanzierungslücke erfährt, bietet Justus Kilian einen verlockenden Ausweg an. Chiara gibt nicht auf, Leylas Workshop-Termin zu bekommen. Als Leyla sich aber vehement weigert, hat Chiara sich nicht mehr unter Kontrolle. Leyla will Isabelle auf Abstand zu Yannick halten, indem sie ihn immer wieder auf andere Gedanken bringt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Erik läuft es kalt den Rücken herunter, als bei Richard Meyer die Post vor der Tür steht. Es ist eine Mahnung. Erik geht davon aus, dass er den Einkauf tatsächlich getätigt hat. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als die Rechnung zu bezahlen. Hat sich die Sache nun erledigt? Lilly und Nihat üben fleißig Kinderkriegen. Als Lilly jedoch befördert wird, fragt sie sich, wie Kinder und Karriere zusammenpassen sollen. Nihat indes pocht auf ihre Rechte!