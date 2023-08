In "Rote Rosen" ist Ralf überzeugt, dass Malte ihm etwas verheimlicht. Michael beruhigt in "Sturm der Liebe" Yvonne, die sich krank fühlt. Bei "Alles was zählt" erkennt Kim, wie wichtig ihre Rolle im Bauprojekt ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ralf ist skeptisch: Malte kann sich nun doch plötzlich erinnern, dass Anette ihn nicht niedergestochen hat? Aber wer war es dann? Anette hingegen will Malte unbedingt glauben. Doch dann wird ihr klar, dass Malte nur vorgibt, sich zu erinnern, um ihre Liebe wieder zu gewinnen. Jorik hat Silkes Geburtstag vergessen. Auf der Suche nach einem Geschenk kann Amelie ihn von extravaganten Ohrringen überzeugen. Aber durch Zufall bekommt er mit, dass Silke sie abscheulich findet. Was nun? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Yvonne überspielt ihre Entdeckung vor Erik, den sie nicht beunruhigen will, bevor sie selbst Genaueres weiß. Erst versucht sie, ihr Problem wegzuschieben, doch dann wird ihr klar, dass sie es nicht weiter ignorieren kann, und sucht schließlich Hilfe bei Michael, der ihr weiterhilft. Als Eleni sieht, wie gut sich Leander und Lale verstehen, ist sie kurz getroffen, schiebt dieses Gefühl aber sofort beiseite. Julian hat ihre Reaktion gesehen, versucht aber, keine Eifersucht aufkommen zu lassen. Nach einem irritierenden Traum sieht er allerdings doch Handlungsbedarf. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Jakob kommt nicht über Stella hinweg. Er fasst einen verzweifelten Plan, sie und ihre Beziehung zu retten. Cecilia zieht ihr unverhofftes Date mit Paula durch, womit sie ihr Herz höherschlagen lässt. Paulas Hoffnungen bereiten Theo Sorgen, und er knöpft sich Cecilia vor. Sina verschließt sich in ihrer Gewissensnot gegenüber Bambi. Nadine würde ihr gern helfen. Doch ist ausgerechnet sie dafür die Richtige? 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Hanna und Daniela beweisen Teamwork, als sie Leylas Regal retten. Die Harmonie zwischen den Schwestern hält allerdings nicht lange. Kim erkennt, wie wichtig ihre Rolle im Bauprojekt ist. Das lässt sie Isabelle und Kilian spüren. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten John entzieht sich Zoe und findet mit Saschas Hilfe raus, dass sie tatsächlich zur selben Zeit in Ägypten war wie er. Für Sascha lässt das nur einen Schluss zu. Was ist Saschas Erkenntnis? Luis merkt, dass Moritz' Liebesappell mehr in ihm nachwirkt, als er sich eingestehen will. Dennoch versucht er, sich auf Johanna zu fokussieren und bereitet ihr einen romantischen Abend. Während die sich immer mehr verliebt, wird Luis etwas immer bewusster.