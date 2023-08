In "Rote Rosen" fotografiert Doris heimlich Charlottes Entwürfe ab. Leyla belügt Isabelle in "Alles was zählt" - mit ungeahnten Folgen. In "GZSZ" fürchtet Maren, ihre letzte Chance bei Michi vertan zu haben.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ceyda und Simon wollen den Mode-Star Bodo Maria Steeb unbedingt für ihr Start-up gewinnen und präsentieren ihm ihre erste Unterwäschekollektion. Bodo ist begeistert von Model Carla und der Kollektion. Aber auch Doris lässt nicht locker: Sie fotografiert heimlich Charlottes Entwürfe ab. Hendrik trifft auf seinen jungen Patienten Rudi und muss ihm sagen, dass er nicht mehr sein Arzt ist. Dabei wird ihm klar, dass ihn die Arbeit in der Tagesklinik nicht erfüllt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Nicole erfahren hat, dass das "Liebling" in einen Waschsalon umgewandelt werden soll, hadert sie mit sich, ob sie sich selbstständig machen und ihren Traum vom eigenen Café verwirklichen soll oder nicht. Doch sie ist zu loyal Alexandra gegenüber und will sie nicht im Stich lassen. Max ist schockiert, dass Imani ihrer Liebe keine Chance geben will. Aber als sie aus geschäftlichen Gründen ihren Flug stornieren muss, schöpft er neue Hoffnung. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Zunehmend besorgt sucht Dominic mit der Hilfe von Ute, Benedikt und Jakob nach einer Erklärung für Evas Verschwinden - und gerät selbst in Gefahr. Sina kann Nadine nicht mehr vertrauen. Doch Nadines Rat folgend, offenbart sie wenigstens Bambi die schockierende Wahrheit über David. Ein Fehler? Nur knapp verhindert Theo, dass Cecilia hinter Paulas Gefühle kommt. Doch dann bringt Rufus sie unbedarft doch noch auf die richtige Fährte. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus muss hinnehmen, dass Jenny bald der Prozess gemacht wird. Das Gefühl von Ohnmacht wandelt sich in Zorn, als er sich provoziert fühlt. Deniz verschweigt seine Sorgen um seine Gesundheit vor Imani und steigert sich weiter in seinen Fitnesswahn. Als Imani davon Wind bekommt, stellt sie ihn besorgt zur Rede. Leyla und Yannick spielen Isabelle etwas vor. Dabei lässt sich Leyla zu einer folgenreichen Lüge hinreißen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Maren fällt es schwer zu verarbeiten, dass sie ihre Chance bei Michi vertan hat. Auf Lillys Geburtstagsparty kann Maren endlich mal wieder abschalten, bis ausgerechnet Michi vor der Tür steht und spontan mitfeiert. Lilly hat nicht nur Geburtstag, sie sieht auch aufgeregt einem zweiten Schwangerschaftstest entgegen. Auf ihrer Party beschließt sie, Philip als ihren Freund und Förderer über ihre Familienplanung aufzuklären. Wie wird er reagieren?