In "Rote Rosen" versucht Tammo, Marvin mit Jolina zu verkuppeln. Ringo weiß in "Unter uns" nicht, ob er Benedikt trauen kann. Bei "Alles was zählt" beschließt Daniela, einen Schritt auf Hanna zuzugehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tammo versucht, Marvin mit Jolina zu verkuppeln - aber keine Chance. Marvin hängt noch an Charlotte. Das wird auch Tammo in einem Gespräch klar und er verspricht, sich aus Marvins Liebesleben rauszuhalten. Amelie kann McClusky - dank Joriks Hilfe - ein nachhaltiges Konzept für ein Hotel in Holzbauweise vorlegen. Das Konzept kommt gut an. Doch dann muss Amelie einen Termin mit McClusky wegen eines Ziegenhof-Ausflugs mit Henriette verschieben und erfindet ein Business-Treffen. Allerdings treffen sich die Damen dann ausgerechnet auf dem Ziegenhof.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert und Werner wenden sich an Christoph, um das Lösegeld zusammenzubekommen. Christoph will helfen, mahnt aber, dass sie besser die Polizei einschalten sollten. Der Entführer Bernd erfährt durch den ahnungslosen Otto, dass Robert und Werner das tatsächlich in Betracht ziehen. Zwar kann Bernd das mit einem erneuten Drohanruf verhindern, allerdings ahnen Werner und Robert nun, dass der Entführer in ihrem Umfeld sein muss. Für sie deuten alle Spuren auf Otto hin. Eleni ist in Sorge um Valentina und wird von Leander getröstet. Julian bekommt das verletzt mit. Als Julian Christoph bei einer gemeinsamen Fahrt seine Sorgen offenbart, gibt dieser ihm zu verstehen, dass Eleni und Leander ein Problem haben, das Eleni Julian zurzeit nicht offenbaren kann. Unterdessen bietet Leander Eleni an, dass sie jederzeit zu ihm kommen kann, um Trost zu suchen. Doch Eleni findet Halt bei Julian, während Leander auf sie wartet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo beobachtet anerkennend, wie Benedikt das Wohl der Firma über das eigene Ego stellt, doch dann macht er eine Entdeckung, die ihn daran zweifeln lässt. Sina setzen das Zerwürfnis mit Vivien und Chris' nahender Weggang zu. Zum Glück hat sie eine Schwester, die sie gut kennt. Stella schließt nach dem positiven Prozessausgang versöhnlich mit ihrer Vergangenheit ab und blickt hoffnungsfroh in die Zukunft.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Jennys Mann Justus und Maximilian erneut die Hand nach dem Grundstück ausstrecken, hofft Isabelle, positiv auf ihren Ex-Mann Maximilian einwirken zu können. Als Hanna für ihre Freundin Imani da sein will, regt sich das schlechte Gewissen bei Daniela und lässt sie einen kleinen Schritt auf ihre Halbschwester Hanna zugehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly hält Philip im Krankenhaus den Rücken frei. Dafür versetzt sie Nihat, der sich ahnungslos ärgert, dass Lilly für ihren Job scheinbar alles hintenanstellt. Michi und Nicole verteilen Einladungen unter ihren Freunden. Maren muss schwer schlucken, als sie ihre überreicht bekommt, und lässt sich aus Ablenkung auf einen harmlosen Flirt mit Carlos ein. Kocht in Michi wieder die Eifersucht hoch?