In "Sturm der Liebe" wollen sich Eleni und Leander lieber aus dem Weg gehen. Nadine geht in "Unter uns" zum Speeddating und bei "Alles was zählt" hat Yannicks Fürsorge für Leyla Folgen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ceyda hat Dilays Konzertkarte verschenkt - Simon ist wütend! Doch Ceyda weigert sich die Karte zurückzuholen. Erst als sie begreift, wie wichtig Dilay und Simon das Konzert von Cassandra Steen war, ergreift sie die Initiative und überrascht die beiden mit einem Privatkonzert. Britta ist unter Zeitdruck: Um an einen standesamtlichen Trauungstermin zu kommen, muss sie sofort die Unterlagen einreichen. In zwei Stunden muss sie aber ein wichtiges Bewerbungsgespräch für den vakanten Chefarzt-Posten führen. Und dann fehlt auch noch eine Unterschrift von Hendrik. Doch Johanna weiß Rat! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Eleni und Leander wollen sich lieber aus dem Weg gehen, bis Eleni mit Julian geredet hat. Leicht fällt das beiden nicht, vor allem, weil Eleni wieder klar wird, was für ein toller Mann Julian ist. Sie leidet darunter, dass sie ihn verletzen muss, und ärgert sich, dass sie sich gegen ihre Gefühle nicht wehren kann. Das wird umso deutlicher, als sie mit Leander gemeinsam zu spät zu Valentinas Abschied kommt. Alexandra leugnet knallhart und behauptet, nicht mehr zu wissen, von wem sie die Details über den Wasserschaden gehört hat. Nicole beginnt sich zu fragen, ob sie Alexandra vielleicht doch Unrecht getan hat. Derweil bekommt diese von Christoph den Rat, Nicole lieber die Wahrheit zu beichten, denn sonst wird sie ihr vermutlich nie mehr vertrauen können. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Dominic will nicht einsehen, dass die Suche nach Eva zu gefährlich ist und klammert sich an eine letzte Chance, um sie zu erreichen. Bestärkt von ihrer Familie gibt Nadine sich einen Ruck, um sich der Männerwelt zu öffnen. Beim Speeddating überrascht sie dann allerdings alle mit ihrer Partnerwahl. Der Streit zwischen Tobias und Easy könnte Konsequenzen haben. Wird Ringos und Easys spontane Aktion das Schlimmste verhindern? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Hanna ist für Daniela da. Diese versöhnt sich in dieser schwierigen Situation mit ihrer Schwester, doch dann verschlechtert sich Danielas Zustand. Yannicks Fürsorge für Leyla hat Folgen. In Leyla werden nun stärkere Gefühle geweckt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Luis gerät unter Druck, als er ausgerechnet Moritz' Hochzeitsgeschenk für Michi zerstört. Luis bleibt nichts anderes übrig, als Moritz um Hilfe zu bitten. Kommen die beiden sich näher? Laura und John wagen einen freudigen Blick in ihre Zukunft, als Laura erfährt, dass Yvonne hinter das Geheimnis gekommen ist. Laura hofft, dass das nicht zu neuen Zerwürfnissen mit ihrer Mutter führt.