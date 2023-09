"Alles was zählt": Leyla blamiert sich vor Yannick, in dem Bemühen, ihm aus dem Weg zu gehen.

In "Sturm der Liebe" muss Lale sich eingestehen, dass sie Gefühle für Theo hat. Leyla blamiert sich in "Alles was zählt" vor Yannick und bei "GZSZ" erfährt Katrin von Gerners riskantem Plan.