"Alles was zählt": Justus (Matthias Brüggenolte, l.) klammert sich mit Maximilian (Francisco Medina) an die Hoffnung, dass die Beweise echt sind.

In "Rote Rosen" will sich Johanna für die Polizei als Lockvogel einsetzen, um eine Betrügerbande zu fassen. Nadine entdeckt in "Unter uns", dass Henry sie belogen hat. Maximilian warnt Justus in "Alles was zählt" davor, auf den Erpresser einzugehen.