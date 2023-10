In "Rote Rosen" ist Gunter kurz davor, Ellen seine Liebe zu gestehen. Lale ertappt Theo in "Sturm der Liebe" bei einer Lüge. In "Alles was zählt" zieht Kilian Isabelle in seinen Machtkampf gegen die Steinkamps.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter steht vor der Herausforderung, seine Gefühle für Elle zu klären. Während eines gemeinsamen Clowns-Auftritts im Krankenhaus fühlt er sich von Elle verzaubert und ist kurz davor, ihr seine Emotionen zu offenbaren - bis plötzlich das Thema Merle wieder auftaucht. Zwischen Tina und Britta entbrennt ein heftiger Streit um die Werkstatt. Silke beruhigt Tina einfühlsam und verspürt plötzlich eine intensivere Bindung zu ihr. Als Britta versehentlich Silkes Becher zerbricht, wird Silke bewusst, dass sie sich in Tina verliebt hat! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lale und Theo teilen einen innigen Kuss. Daraufhin gesteht Theo Hildegard, dass er sich verliebt hat. In der Zwischenzeit hat Michael einen spontanen Termin beim Psychiater für ihn organisiert, doch Theo ist unsicher, ob er ihn wahrnehmen soll, und entscheidet sich schließlich dagegen. Durch ein Gespräch mit Alfons erkennt er jedoch, dass er sich seiner Herausforderung stellen muss. Lale erfährt in der Zwischenzeit, dass Michael Theo zu einem Psychiater überwiesen hat und Theo sie diesbezüglich angelogen hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Jakob ist verletzt wegen Stellas Ankündigung, fühlt sich aber unerwartet von Verena verstanden. Das ist nicht die einzige Überraschung, die Verena bereithält. Ringo und Easy hoffen, dass gemeinsame Freizeitaktivitäten ihnen helfen werden, besser mit ihrem leeren Nest umzugehen. Aber welche Aktivität macht beiden Spaß? Als Britta Theo die Fähigkeit zur Partyorganisation abspricht, fühlt er sich herausgefordert. Britta gönnt ihm den Erfolg nicht. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Nach ihrer Rückkehr nach Essen wird Isabelle in Kilians Machtkampf gegen die Steinkamps hineingezogen und kommt dabei gefährlich nah an ihre geheimnisvolle Geldquelle heran. Leyla und Yannick wünschen sich, entspannt miteinander umgehen zu können. Der Weg dahin ist jedoch nicht einfach. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne hält an der Idee der Paartherapie fest, doch Gerner fürchtet, dass sie dadurch noch weiter voneinander entfernt werden könnten. Er versucht, die Paartherapeutin auf seine Seite zu ziehen. Katrin vertraut Nicole die Details ihrer schwierigen Jugend an. Nicole ist gerührt, dass Katrin sich ihr öffnet, und nimmt einen Ratschlag von Katrin an, den sie ihr mit auf den Weg gibt.