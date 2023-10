In "Unter uns" ist Stella geschockt, als ihre Mutter überraschend vor der Tür steht. Maximilian erhält in "Alles was zählt" eine neue Nachricht über Nathalie. In "GZSZ" erfährt Erik, dass Toni zurück in Berlin ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik plant die Hochzeit vermeintlich in der Luft, was Britta nicht begeistert. Als Amelie sie als "Spaßbremse" bezeichnet, nimmt sie die Herausforderung an und beschließt, sich darauf einzulassen. Unterdessen sucht Hendrik verzweifelt nach einer passenden Location, bis Jorik den Rosenhausgarten als perfekten Ort vorschlägt. Britta ist erleichtert. Ralf hat keine andere Option, da die Beweislage eindeutig ist, und er muss Maltes Ökolabel-Betrug melden. Anette versucht vergeblich, Carla zu warnen, und Carla weigert sich, die Wahrheit anzuerkennen. Sie ist verletzt, als sie erfährt, dass Ralf den Betrug gemeldet hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta erfährt, dass Verena Noah attraktiv findet und mit ihm flirtet, was sie eifersüchtig macht. Als Noah ihr von Verenas Jobangebot erzählt, glaubt Greta argwöhnisch, dass Verena es nur angeboten hat, weil sie Interesse an ihm hat. Noah hofft hingegen, dass es um sein künstlerisches Schaffen geht. Leander und Eleni werden rechtzeitig zusammengeführt, und sie können ihr Glück kaum fassen. Sie versprechen sich eine lange und glückliche Zukunft, vorausgesetzt Eleni trennt sich schnell von Julian. In ihrem klärenden Gespräch bricht sie schließlich Julian das Herz.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella steht geschockt ihrer Mutter gegenüber, der sie ihren vermeintlichen Tod nie erklärt hat. Die Frage nach dem "Warum" beschäftigt nicht nur ihre Mutter. Nadine möchte nach einem Kuss Henry nicht länger trainieren, aber Henry will die Zeit mit Nadine nicht aufgeben und greift zu einem Trick. Als Bettina die Beziehung mit Tobias nach Viviens Ansage beenden will, setzt Tobias ein deutliches Zeichen in Richtung Vivien.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian und Justus haben sich entschieden, die ergaunerte Million zurückzuholen. Maximilian erhält jedoch eine neue Nachricht über Nathalie. Kim unterstützt Ben, und sie erkennt, dass sie auch in Zukunft gut zusammenarbeiten könnten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni ist zurück in Berlin, und Erik gibt vor, dass ihre Rückkehr ihm nichts ausmacht, bis er eine Nachricht von ihr erhält. Emily und Moritz sind überrascht zu erfahren, dass ihre Designerin nicht am Fair Fashion Runway teilnehmen wird und Simon March Interesse an Vleder BAG bekundet. Obwohl dies eigentlich Grund zur Freude ist, bereitet es Moritz Bauchschmerzen.