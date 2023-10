"Alles was zählt": Deniz nimmt Ava in die Pflicht.

In "Sturm der Liebe" muss Werner erkennen, dass seine Familienära am "Fürstenhof" vor dem Ende steht. Deniz versucht bei "Alles was zählt", Ava im Steinkamp-Zentrum zu halten. In "GZSZ" überspielen Toni und Erik ihre Aufregung mit Smalltalk.