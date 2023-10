In "Rote Rosen" zögert Ralf, Carla den wahren Grund für die Trennung zu verraten. Ronja braucht in "Unter uns" Geld, um ihren Unfallschaden zu bezahlen. In "GZSZ" lässt Erik die versöhnungsbereite Toni abblitzen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anette und Hannes entdecken, dass Stevie unschuldig an dem Autodiebstahl ist. Anette begleitet Stevie zur Polizei, und Ralf entschuldigt sich bei Marvin. Nach diesem Vorfall überlegt Anette, ob sie mit jugendlichen Straftätern arbeiten sollte. Doch dann erwischt sie Stevie dabei, wie er in die Kasse von "Zweite Chance" greift. Ceyda bemerkt, wie Amelie Jolina gegenüber unfreundlich wird. Als sie Amelie darauf anspricht, gibt diese zunächst keine Antwort. Doch Amelie ist sich bewusst, dass Ceyda recht hat und dass sie ihre Art, mit den Mitarbeitern umzugehen, ändern muss. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Theo amüsiert sich über Lales übertriebenen sportlichen Ehrgeiz beim Boule-Turnier und neckt sie nach ihrer Niederlage. Um sie zu trösten, überrascht er sie mit einem kleinen Geschenk, was Lale so rührend findet, dass sie sich zu einem Kuss hinreißen lässt. Nicole ist zutiefst enttäuscht über Roberts Geständnis und beendet abrupt das Gespräch. Auch Michael möchte sie nicht mehr sehen, da sie sich von beiden Männern betrogen fühlt. Dennoch hat sie die Größe, ihren Auftritt auf dem Frühlingsfest mit Michael durchzuziehen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi ist unsicher, wie er mit dem Fund von Verenas Waffe umgehen soll. Als er sie darauf anspricht, provoziert er sie. Ronja benötigt Geld, um die Reparatur ihres Autos zu bezahlen. Sie findet bei Henry einen Job, den ihre Mutter Nadine nicht erfahren darf. Theo ist überzeugt, dass Britta seine Party sabotieren wollte und rächt sich, doch die Freude über seine Aktion währt nicht lange. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone bemüht sich nach ihrer Rückkehr, den Kader zu beruhigen, doch ihre Bemühungen werden durch die Presse vereitelt. Kilian akzeptiert Maximilians Angebot und verrät ihm Nathalies Aufenthaltsort. Maximilian möchte sofort zu ihr, wird jedoch von Justus ausgebremst. Als Imani ein Date für sich und Deniz plant, um neue Erinnerungen zu schaffen, kommt es zu einer unerwarteten Frage. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Toni erfährt von Lilly, wie sehr Erik in den letzten Monaten gelitten hat, während Erik über Tonis Verhalten verärgert ist. Als Toni versucht, auf ihn zuzugehen, weist er sie kühl ab. Jessica erkennt, dass sie sich mit ihrer umfassenden Kritik an Philip zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Sie ist überrascht, als Philip sie bittet, Lösungsvorschläge für die Probleme des Krankenhauses vorzubringen.