In "Sturm der Liebe" kehrt Markus zurück an den "Fürstenhof". Vivien wird in "Unter uns" von bösen Erinnerungen eingeholt. In "GZSZ" lässt sich Alicia auf einen heißen Flirt ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie plant, nach Frankreich zu reisen, um ihrem Bruder Christian zu helfen, der sich beide Arme gebrochen hat und einen Großauftrag übernehmen muss. Dadurch würde sie jedoch Brittas Hochzeit verpassen. Jorik springt mutig ein und übernimmt Christians Auftrag. Amelie ist gerührt und gesteht Jorik ihre Liebe. Carla und Ralf versöhnen sich, und sie erreicht, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen Weinbetrugs fallen lässt. Aber Malte diffamiert Carla über das "Heideecho", und die Gäste im "Carlas" bleiben aus. Als Ralf und Malte erneut in Konflikt geraten, schwört Malte, Ralf niederzuringen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Markus kehrt still und nachdenklich an den "Fürstenhof" zurück und erfährt von Leander von der Hochzeit. Eleni verkündet die frohe Botschaft dem Rest der Familie, besonders Christoph freut sich, als Brautvater einen wichtigen Moment in Elenis Leben miterleben zu dürfen. Lale kommt früher als erwartet von ihrem Besuch bei einer Freundin aus Nürnberg zurück, sodass Theo auf Versöhnung hofft. Doch Lale ist zunächst zurückhaltend. Erst nachdem Theo mit ihr eine "Vertrauensübung" gemacht hat, finden die beiden wieder zusammen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Bettina Tobias zu einem renommierten Event einlädt, werden bei Vivien schmerzhafte Erinnerungen wach. Tobias spürt, dass sie seine Unterstützung braucht. Nadine entdeckt, dass Henry eine Lüge von Ronja vertuscht hat, im Austausch für Informationen über Nadine. Verena versucht, Jakob unter Druck zu setzen. Jakob verteidigt sich erfolgreich, zieht jedoch unbeabsichtigt seinen Bruder in die Angelegenheit. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Deniz und Imani werden unerwartet mit dem Thema Heirat konfrontiert. Deniz ist begeistert, aber Imani zögert noch. Maximilian täuscht Justus mit einer Lüge. Bald erfährt Justus von Maximilians Verrat. Chiara ist wütend, dass Ava ihr die Entscheidung verheimlicht hat. Wird sich Chiara erneut von Ava einfangen lassen? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner und Yvonne erkennen, dass ihr neuer Mitbewohner bereits viel durchgemacht hat. Es ist ihnen besonders wichtig, ihm ein stabiles Zuhause zu bieten. Werden Gerner und Yvonne diese Herausforderung meistern? Alicia hat einen schlechten Tag. Sie kann nicht aus ihrem Mietvertrag aussteigen, und ihr Exfreund zahlt nicht. Um ihre Sorgen für einen Moment zu vergessen, entscheidet sie sich, auf die Halloweenparty zu gehen und lässt sich auf einen heißen Flirt ein. Wer wird das sein?