Michael glaubt in "Sturm der Liebe", dass Nicole tablettensüchtig ist. Stella hofft in "Unter uns" auf einen Neuanfang mit ihrer Mutter Patrizia. Später geht Alicia in "GZSZ" auf Distanz zu Carlos.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Aufgrund der fehlenden Dokumente müssen Britta und Hendrik die Hochzeit schweren Herzens verschieben. Hendrik überredet Britta, zumindest symbolisch zu heiraten. Doch dann tauchen überraschenderweise doch noch die benötigten Unterlagen auf, und sie geben sich offiziell das Ja-Wort. Marvin plant, den Lieferdienst vom "Frechen Früchtchen" auszubauen und groß herauszubringen. Ralf ist nicht begeistert, akzeptiert es jedoch. Bei einem Vater-Sohn-Ausflug treffen die beiden auf Malte. Ralf ist irritiert und fragt sich, was Malte noch in Lüneburg macht. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Michael macht sich nach wie vor Gedanken über Nicoles Verhalten. Als er ins Café kommt und beobachtet, wie sie eine Tablette einnimmt, wird er nachdenklich, obwohl es sich nur um ein harmloses Mittel gegen Kopfschmerzen handelt. Nicole bemerkt seine Irritation und schließlich gesteht Michael ihr seine Befürchtungen. Eleni und Leander genießen ihr Glück, doch dann erhält Leander einen Anruf aus Afrika. Er bekommt einen Job, der ihn bereits in zwei Wochen nach Tansania führen soll. Plötzlich müssen sie sich die Frage stellen, was wichtiger ist: eine Hochzeit in Bichlheim oder die Abreise nach Afrika. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Dominic befürchtet, dass Eva nicht mehr am Leben ist, ist Ute überzeugt, dass ihre Freundin Eva nicht aufgeben wird, und es scheint, als behält sie Recht. Stella schöpft Hoffnung, dass sie und ihre Mutter Patrizia einen Neuanfang schaffen können, ohne zu ahnen, was sich hinter ihrem Rücken abspielt. Cecilia und Paula sind sich bewusst, dass sie miteinander sprechen müssen, nutzen jedoch die Gelegenheit, dem auszuweichen. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus nutzt Simones und Richards Wut auf die Reichenbachs, um seinen Plan voranzutreiben, bei dem Isabelle eine bedeutende Rolle spielt. Henning setzt alles daran, das Ultimatum zu erfüllen und an Geld zu kommen, obwohl Danielas Sorge ihn bremst. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Die Beziehung zwischen Toni und Erik bleibt angespannt. Toni beschließt, wieder arbeiten zu gehen, auch um sich von Erik abzulenken. Doch ausgerechnet bei einem Polizeieinsatz kreuzen sich ihre Wege. Carlos muss einsehen, dass er über Alicia nicht an die benötigten Dokumente gelangen kann. Als Tobias zurückkommt und Alicia erklärt, wie er zu Carlos steht, geht Alicia auf Distanz.