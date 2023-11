In "Sturm der Liebe" finden Nicole und Michael endlich zusammen. Henry erschleicht sich in "Unter uns" spielerisch ein Date mit Nadine. In "Alles was zählt" muss Isabelle einsehen, dass sie Justus' Rache nicht entkommen kann.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Um seinen geplanten Diamantenschmuggel umzusetzen, plant Malte den Kauf einer Flugschule in Marseille. Johanna kennt den Betreiber der Flugschule, ist jedoch nur bereit, ihre Beziehungen spielen zu lassen, wenn Maltes "Lektoren-Freund" ihren Erotikroman persönlich genehmigt. Malte improvisiert kurzerhand das Telefonat mit dem Lektor. Carla wird von einem Shitstorm überrollt und entscheidet sich, vorübergehend "Carlas" zu schließen. Erst als Britta sie daran erinnert, dass ihre Freunde immer für sie da sind, ergreift Carla die Initiative. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Auf der Suche nach den Alpakas geraten Nicole und Michael in einen Streit, und sie lässt ihn stehen. Michael ruft daraufhin Theo zu Hilfe und möchte wissen, warum er und Lale versucht haben, die beiden zu verkuppeln. Theo zögert, gesteht aber schließlich die Wahrheit über das Medikament. Er befürchtet, dass Michael ihn anzeigen wird, doch Michael will nur schnellstmöglich mit Nicole sprechen. Schließlich kommt es zu einem Kuss zwischen den beiden... 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Jakob bekommt, was er fordert: Verenas krimineller Boss will über die Übergabe von Eva verhandeln, aber er hat ein unerwartetes Druckmittel. Henry ergattert spielerisch ein Date mit Nadine, doch dann erhält er unerwarteten Besuch, der seine Pläne für den Tag durchkreuzt. Easys Unwissen über Vivien's Geheimnis irritiert ihn. Er fragt sich, warum Vivien ihre Schwangerschaft vor Tobias verheimlicht und kommt nur auf eine logische Erklärung: David. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle erkennt, dass sie Justus' Rache nicht entkommen kann. Als sie Justus zur Rede stellt, offenbart er ihr seine Forderung. Miray ist wütend über Hennings Alleingang, da Daniela dadurch auf seine Spur gesetzt wird, und Henning kann den Druck nicht mehr aushalten. Eine Unachtsamkeit verschärft den Konflikt zwischen Leyla und Ava, und ein professioneller Umgang scheint unmöglich. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Carlos sucht weiterhin nach einem Weg, um Tobias und Katrin zu schwächen. Dabei kommt ihm eine riskante Lieferung zugute, und Carlos setzt seinen Plan in die Tat um. Toni und Erik gehen nach einem heftigen Streit auseinander und beschließen, nichts mehr miteinander zu tun zu haben. Kurz danach gerät Toni auch noch mit Lilly aneinander. Liegt es an Erik, dass sie so gereizt ist?