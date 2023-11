Alexandra ärgert sich in "Sturm der Liebe" über Greta und in "Alles was zählt" kann Henning seine Lüge vor Daniela nicht mehr aufrechterhalten. In "GZSZ" trifft Jonas unverhofft seine Traumfrau.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Marvin plant, den Lieferservice zu erweitern, und gemeinsam mit Tammo möchte er einige Lieferfahrräder aufmöbeln. Ralf bietet an, Marvin nach Cottbus zu bringen. Kurz vor der Abfahrt erhält Ralf jedoch den Hinweis, dass Malte möglicherweise Diamanten schmuggelt und er überlegt, ihm das Handwerk zu legen. Nachdem Carla ihr Geständnis abgelegt hat, erkennt Gunter, dass er auch Merle liebt und beschließt, sofort nach Costa Rica zu fliegen. Doch kurz vor seinem Abflug taucht Merle plötzlich im Hotel auf - in Begleitung eines neuen Mannes ... 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Der Scheidungstermin von Markus und Alexandra steht an. Nach dem Termin ist Markus melancholisch, während Alexandra erleichtert über den endgültigen Schlussstrich ist und Christoph vorschlägt, die Scheidung angemessen zu feiern. Greta erfährt, dass der Workshop nach Paris verlegt wurde und ausgerechnet am selben Tag wie Elenis Hochzeit stattfindet. Obwohl es ihr schwerfällt, entscheidet sie sich schweren Herzens dagegen teilzunehmen. Eleni möchte jedoch, dass Greta die einmalige Chance annimmt. Als Greta das Angebot annimmt, empfindet Alexandra dies als Verrat an der Familie und zeigt ihre Enttäuschung über Greta. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva schafft es, sich zu befreien, und flieht vor ihren Verfolgern, bis sie erfährt, dass diese ein gefährliches Druckmittel in der Hand haben. Tobias zeigt trotz der Gefahr Vivien gegenüber Kälte, was sie verletzt. Easy gesteht seine Lüge, kann sie jedoch nicht mehr zurücknehmen. Ute und Dominic erkennen den Grund, warum Verenas krimineller Boss in die Schillerallee gekommen ist, und stellen sich ihm mutig entgegen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Henning kann seine Lüge nicht länger aufrechterhalten. Als Daniela ihn darum bittet, diese auch vor der Familie aufzudecken, weigert er sich. Imani und Deniz erhalten die Gelegenheit, spontan zu heiraten, ohne viel darüber nachzudenken, stürzen sie sich in die Vorbereitungen. Als Simone besorgt bemerkt, dass das Verhältnis zwischen Leyla und Ava nach wie vor belastet ist, sieht sie sich gezwungen, im Interesse des Kaders zu handeln. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jonas freut sich, als Johanna seine beruflichen Erfolge schätzt und sie als Freundin an seiner Seite hat. Als er versucht, die letzten lästigen Hindernisse für sein Event aus dem Weg zu räumen, steht plötzlich seine Traumfrau vor ihm. Alicia gerät mit Paul aneinander, als er ihren ersten Arbeitstag stört. Alicia lässt es sich nicht nehmen, Paul dafür zur Rechenschaft zu ziehen, doch das Blatt wendet sich gegen sie.