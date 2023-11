In "Rote Rosen" droht der Streit zwischen Merle und Tina um die Gärtnerei zu eskalieren. Alfons gerät in "Sturm der Liebe" in eine peinliche Situation mit Markus. In "GZSZ" hilft Jessica Philip, als dessen Loyalität in Frage gestellt wird.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Der Streit zwischen Merle und Tina um die Gärtnerei droht zu eskalieren. Erst als Silvio sich mäßigend einmischt, lenkt Tina ein und die beiden Frauen finden einen Kompromiss und zu ihrer Freundschaft zurück. Hendrik und Britta freuen sich auf einen romantischen Abend zu zweit in ihrer Wohnung. Doch dafür müssen sie erst Lillys Teenie-Freunde loswerden, die dort einen Serien-Marathon vorhaben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Markus erfährt, dass die neue Frau in seinem Leben für einen bestimmten Maler schwärmt, der eine Ausstellung in München hat, und möchte Karten für die Eröffnung ergattern. Er bittet Alfons um Hilfe, der allerdings bedauert, nichts tun zu können. Der Portier verschweigt, dass er selbst mit Hildegard zu dieser Ausstellung geht. Doch im Shuttle nach München treffen die beiden Paare aufeinander. Greta zögert, doch dann erzählt sie Noah, wie Alexandra sie infrage gestellt hat. Noah spricht seine Mutter verärgert darauf an, obwohl Greta ihn gebeten hatte, es nicht zu tun. Doch daraufhin entschuldigt Alexandra sich bei Greta. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Jakob nach seinem Verrat mit Mertens flüchten will, stellt sich ihnen Ute in den Weg. Um die Situation zu entschärfen, bleibt Henry nur eine hochriskante Strategie, die er vor seiner "Assistentin" Nadine verheimlicht: improvisieren. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle wird von Justus weiter unter Druck gesetzt, Kilian auszuspionieren. Wird Isabelle Kilians Vertrauen missbrauchen? Henning ist gerührt, als ihm seine Freunde unter die Arme greifen. Für Henning tut sich ein neues Problem auf. Deniz stürzt sich aktionistisch in die Arbeit, um sich von seinem Kummer abzulenken. Wird Deniz' Taktik aufgehen? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jessica arbeitet weiter daran, die Bedingungen im Krankenhaus zu verbessern. Als sie merkt, dass Philips Loyalität in Frage gestellt wird, stellt sie sich vor ihn. Rein freundschaftlich? Oder doch aus Liebe? Alicia schiebt ihren Ärger auf Paul beiseite. Stattdessen genießt sie die guten Zeiten: die WG und ihre neuen Freunde. Doch dann springt die Kette ihres Rads erneut ab, und Alicia platzt der Kragen ...