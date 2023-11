In "Sturm der Liebe" zweifelt Alexandra an Christophs Liebe zu ihr. Theo erfährt in "Unter uns", dass Davids Medikament für Brittas Kollaps verantwortlich war. In "GZSZ" muss Katrin eine schwere Entscheidung bezüglich Carlos treffen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ceyda und Simon befinden sich inmitten einer Auseinandersetzung über den Verkauf von "Fair Underwear", als die Familie Kilic eingreift - Jördis, Mo und Elyas reisen aus Köln an, um Dilays Hochzeit beizuwohnen. Inmitten des lebhaften Kennenlernens wird Simon ins Hotel gerufen. Bei seiner Rückkehr wird er von allen herzlich in die Familie aufgenommen. Auch Ceyda kann ihn wieder versöhnlich in die Arme schließen. Während Gunter versucht, das "Carlas" mit verschiedenen Veränderungen vor dem finanziellen Ruin zu bewahren, fürchtet Carla, ihr Lebenswerk am Ende nicht mehr wiederzuerkennen. Als Gunter auch noch David anbietet, das "Carlas" interimsmäßig zu führen, fühlt sich Carla, als würde sie aus ihrem eigenen Restaurant verdrängt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Alexandra hegt Zweifel an Christophs Liebe zu ihr. Yvonne rät Alexandra daraufhin, Christoph zu vertrauen. Alexandra gibt sich alle Mühe und kann sich bei einem gemeinsamen Abendessen zunächst auf Christoph einlassen. Doch dann wird sie von ihrer Erinnerung eingeholt. Theo gesteht Lale, dass er seine Medikamente leider nicht mehr verträgt und die Dosierung daher auf die Hälfte reduzieren musste. Dennoch zeigt er sich zuversichtlich, seine ADHS in den Griff zu bekommen. Doch dann passiert ihm ein Missgeschick. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias möchte Betty seine Liebe gestehen. Nadine warnt ihn davor, die drei Worte zu entweihen, denn eigentlich weiß er doch, zu wem er gehört. Ute und Benedikt suchen panisch nach den verschwundenen Kindern. Als sie Maja und Matilda endlich finden, platzen sie mitten in eine geheime Zeremonie. Theo erfährt, dass Davids Medikament für Brittas Zusammenbruch verantwortlich war. Während Theo an Davids Unschuld glaubt, sieht Britta das anders. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Imani und Deniz sind auf dem richtigen Weg, Freunde zu werden. Dann bekommt Deniz den Eindruck, dass Kilian noch nicht abgeschrieben ist. Hanna positioniert sich im Streit mit Isabelle auf Kilians Seite. Dieser betrachtet Hanna als Vertraute, doch etwas steht zwischen ihnen. Mirays Ärger über Henning ist verflogen, als sein Alleingang Erfolg hat. Nun muss sie in der Öffentlichkeit ein neues Image verkörpern. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin erkennt, dass sie keine Möglichkeit findet, sich gegen Carlos zu wehren. Denn Tobias' Vorschlag, der Polizei die Wahrheit zu sagen, hält sie für zu riskant. Katrin steht vor einer der schwersten Entscheidungen ihres Lebens. Laura setzt sich dafür ein, dass John und sie ihre Traumwohnung bekommen. Sie nimmt elektrisiert am Wettbewerb teil, während John zeigt, wie gern er mit seinen Geschwistern zusammenwohnt.